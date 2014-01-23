Дневная норма белка для человека - 47 гр

Животные белки, которые содержатся в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах, взаимозаменяемы, то есть один продукт можно заменить другим. 200 граммов мяса по содержанию белка эквивалентны 200 граммам рыбы, или 6 яйцам, 300 граммам сыра, 1,2 литра молока. Все эти продукты содержат 35-40 граммов животного белка (дневная физиологичная норма - 47 г для взрослого человека, который выполняет легкую физическую работу). Желательно "выполнять" эту норму ежедневно.

В отличие от белков, запас которых в организме рассчитанный лишь на 30-40 дней, витамины могут в достаточно большом количестве откладываться впрок: витамин С - на 3-4 месяца, В12 - на год, D - на два года и тому подобное. Чаще всего организм ощущает дефицит витамина С. Летом и осенью следует позаботиться о его запасе - пусть в вашем рационе будет как можно больше свежих овощей и фруктов - именно свежих, а не вареных, тушеных или жареных, потому что при тепловой обработке витамин С разрушается. Зимой и весной наверстывайте квашеной капустой - это настоящий амбар витамина С.

Важнейший источник витаминов В1, РР - хлеб простого помола и мясо, а витамину В2 - молоко. Эти продукты следует всегда иметь в меню (независимо от сезона), ограничивая лишь хлеб до 150-200 г в день.

Не случайно мы "обошли" вниманием животные жиры: их потребление следует ограничить как больным ожирением, так и здоровым. Однако следует заметить, что масло как источник незаменимых полиненасыщенных жирных кислот необходимо - ежедневно около 30 г.