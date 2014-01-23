Овсянка очистит организм от шлаков

Овсянка обладает множеством полезных свойств, а именно: нормализует свертываемость крови, контролирует усвоение организмом жира, придает гладкость коже, а волосы делает шелковистыми и блестящими. Полезна овсянка и для вашего кишечника. Измельченные зерна являются для кишечника своеобразным скрабом, так как они эффективно очищают его стенки от "мусора". Все в той же овсянке содержатся очень важные для нормальной жизнедеятельности организма микроэлементы: магний, хром, йод, калий, фосфор, железо, фтор, марганец, витамины А и Е.

Нормализации обменных процессов в организме и выведению шлаков способствуют фосфолипиды, которые также в огромном количестве присутствуют в овсянке. Достаточно съесть всего 100 грамм овсяных хлопьев, чтобы покрыть 3-суточную потребность организма в витамине В1 и 50% суточную норму в витамине В2.