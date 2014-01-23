Почему нельзя сбивать температуру

Оказалось, что "сбивание" температуры приводит к дополнительному распространению инфекции и, как следствие, увеличению числа летальных исходов на уровне популяции из-за нарушения естественного механизма подавления вируса в каждом отдельном организме. Работа 21 января опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B, однако пока не выложена в онлайн-версии журнала.

Исследования, проведенные еще в 1970-е годы, показали, что повышенная температура тела при вирусной инфекции, являющаяся естественной реакцией иммунной системы, способствует подавлению способности вируса гриппа к размножению, которая снижается при температуре выше 37 градусов. "Сбивание" температуры тела с помощью ибупрофена, парацетамола (ацетаминофена), ацетилсалициловой кислоты приводит к увеличению скорости репликации вируса, более длительному и тяжелому течению болезни, а также повышению заразности инфекции для окружающих. Усилению последнего эффекта также способствует популярная тенденция – инфицированные со "сбитой" температурой отправляются на работу, учебу и в другие места массового скопления людей, заражая коллег, соучеников и соседей.

Как указывается в пресс-релизе университета, авторы исследования под руководством профессора математики Дэвида Ирна (David Earn), аккумулировав информацию из многих источников, включая данные экспериментов, в которые были задействованы люди-добровольцы, а также хорьки, данные по средней заболеваемости во время эпидемий гриппа в США и потреблению в этот период антипиретиков и так далее, впервые построили математическую модель, позволяющую оценить совокупный эффект, оказываемый приемом жаропонижающих при гриппе, на распространение вируса в популяции в типичный год, а также в случае появления нового штамма, вызывающего пандемию.

Оказалось, что искусственное снижение температуры тела при гриппе приводит в США на фоне обычного эпидемического подъема заболеваемости приводит к примерно одному проценту дополнительных случаев болезни и приблизительно к 700-1000 дополнительных случаев летального исхода. Если же распространяется высокозаразный новый штамм гриппа, то эффект от приема антипиретиков увеличивается, повышая число дополнительных случаев заболевания до пяти процентов, а количество лишних смертей - до двух тысяч.

Как отметил в этой связи Ирн, слова которого приводит журнал Science, если у вас грипп и вы решили принять жаропонижающее, помните, что ваше решение может сказаться на других людях и лучше не выходите из дома.

Medportal.ru