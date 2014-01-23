В Украине из-за непогоды обесточены 453 населенных пункта

В пяти областях Украины в результате непогоды обесточены 453 населенных пункта. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области обесточены 168 населенных пунктов, в Николаевской - 148, в Херсонской - 113, в Крыму - 21, во Львовской - 3. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго и подразделения ГСЧС областей. Ситуация находится под контролем ГСЧС Украины.

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