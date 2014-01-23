Как правильно оказывать помощь при ожогах

Наверное, каждая хозяйка рано или поздно сталкивалась с такой неприятной проблемой, как бытовой ожог. Неаккуратное движение возле утюга, плиты или духовки, подтекающий чайник или горячая кастрюля - и ожог вам обеспечен. Но ведь ожоги часто оставляют некрасивые следы на нежной женской коже, а нам это совсем ни к чему, пишет Lady.tochka.net.

Так что наша задача - предотвратить все последствия быстро и безболезненно. И даже если в этот момент под рукой нет медикаментозных средств - не отчаивайтесь! Народные методы сработают даже эффективнее.

Сразу оговоримся: здесь мы будем лечить легкие ожоги. При сильных ожогах с образованием пузырей наложите на них стерильную повязку (бинт или проглаженную утюгом ткань) и обязательно сразу же вызовите врача на дом.

- Ожоговые поверхности издавна лечили с помощью капусты. Для этого нужно измельчить капустные листья, смешать их с яичным белком и регулярно прикладывать к обожженному месту.

- Сырую очищенную картофелину натереть на мелкой терке, полученную массу приложить к обожженному месту, прикрыв сверху или завязав тканью.

- Чтобы облегчить боль, а также с лечебной целью используют и сок черноплодной рябины.

- При поверхностных ранах хорошо снимает боль крепкий раствор сахара.

- Можно воспользоваться и взбитым яйцом или смесью взбитого в пену яичного белка с 1 столовой ложкой растительного масла. Место ожога нужно смазывать часто.

- Рекомендуется смазывать обожженное место медом в течение двух дней.

- Несколько листьев алоэ пропустить через мясорубку или натереть на терке, предварительно сняв с них кожицу. Отжать сок. На обоженные места накладывать компрессы из марли, смоченной в этом соке. Менять каждые 2-3 часа.

- Снимает ожоговую боль и предотвращает образование волдырей повязка из свежего творога. Ее надо менять 2 раза в день.

- Боль утихнет, если растолченным в порошок древесным углем посыпать пораженное место. Волдыри при этом не образуются.

- Отварите вкрутую 5 куриных яиц, извлеките желтки и жарьте их на сковородке на медленном огне до тех пор, пока не получится черная тягучая мазь. Если этой мазью смазать обожженные места, то они заживают просто не по дням, а по часам.

- Хорошо помогает масло из одуванчиков. Измельченный корень одуванчика залить растительным маслом из расчета 1:10. Настаивать в течение суток. Затем на час поставить на водяную баню.

- При самом легком варианте ожога (простое покраснение кожи) подставьте пораженную часть тела под струю холодной воды и подержите, пока не стихнет боль. Затем смажьте ожоговую поверхность 70-градусным спиртом или одеколоном.