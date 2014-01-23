К сожалению, работа коммунальных служб оставляет желать лучшего и асфальт почти во всем городе покрыт ледяной коркой. Ходить по ней, практически не имея сцепления с подошвами обуви, не только неудобно, но и опасно. Ведь падать в такое время года весьма травматично и наши хрупкие кости ломаются просто на раз, пишет Lady.tochka.net.

И если с вами случилась эта неприятность, очень важно распознать перелом, быстро обратиться в больницу, а до этого правильно оказать себе первую помощь.

Итак, у вас перелом, если:

- Вы ощущаете резкую боль в руке или ноге после травмы, невозможность ею пошевелить.

- Появляется растущая на глазах опухоль в месте повреждения.

- Деформация конечности видна невооруженным глазом.

- Возможно при падении (ударе) вы сами услышали хруст.

Порядок оказания помощи при переломе:

1. Обеспечить покой: избегайте любых движений, вызывающих боль. При подозрении на любой вид перелома не менять положение тела.

2. Зафиксировать поврежденную часть тела: наложите шину — из доски, палки, куска фанеры, ветки, зонта, и т. п. Шина накладывается прямо на одежду и приматывается к телу в трех-четырех местах мягкой материей. При переломе крупной кости (бедренной или плечевой), шиной фиксируют одновременно три сустава (вся рука или нога), а при переломе более мелких костей — лишь выше и нижележащие суставы.

3. Поврежденную конечность, зафиксированную шиной, по возможности поднять выше уровня сердца. НО, только если манипуляции с конечностью не причиняют дополнительной боли.

Категорически нельзя при переломе: менять положение тела, не наложив предварительно шину.