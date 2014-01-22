В Украине из-за ненастья обесточено 478 населенных пунктов

В пяти областях Украины из-за ненастья обесточено 478 населенных пунктов.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Херсонской области обесточено 130 населенных пунктов, в Одесской – 126, в Николаевской – 120, в Крыму – 91, во Львовской – 11.

В Одесской области (Южное и 4 района) и в Крыму (Керчь и 9 районов) в результате порывистого ветра, налипания мокрого снега и обледенения проводов частично повреждены линии электропередач.

Созданы рабочие группы по уточнению последствий и убытков. К аварийно-восстановительным работам и восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены подразделения ГСЧС областей, коммунальные службы районов и бригады облэнерго.

Ситуация находится на контроле оперативных групп Главных управлений ГСЧС в областях.