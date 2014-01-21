В Украине из-за непогоды обесточено более 380 населенных пунктов

В четырех областях Украины и в Крыму из-за непогоды обесточено более 380 населенных пунктов.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в ночь с 20 на 21 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, мокрый снег, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 381 населенного пункта в четырех областях и АР Крым, а именно: в Одесской – 195 н.п., в Крыму - 72 н.п., во Львовской – 56 н.п., в Херсонской – 35 н.п. и в Николаевской – 23 н.п.

К возобновлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.