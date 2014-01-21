В Украине - проблемы с "детскими выплатами"

Премьер-министр Николай Азаров поручил ответственным должностным лицам незамедлительно принять меры по исправлению ситуации с «детскими выплатами».

Соответствующую задачу глава правительства озвучил сегодня на еженедельном совещании под его председательством, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Азаров жестко поставил вопрос о недопустимости задержек выплат. При этом он отметил, что никакие длительные выходные не могут быть оправданием неповоротливости чиновников, которые не обеспечили, чтобы семьи с детьми своевременно получили деньги.

Премьер поручил Министерству социальной политики и Министерству финансов принять безотлагательные меры по исправлению ситуации, отметив, что обеспечение поступления соответствующих денег в семьи – прямая обязанность соответствующих министерств и их руководителей.

Как сообщал УНИАН, 17 января Азаров заверил, что проблема с задержкой «детских выплат» будет решена на протяжении 10 дней

Он уточнил, что на сегодня из 3,6 млрд грн, предусмотренных на «детские выплаты», "перечислена приблизительно половина, а часть, которая осталась, будет перечислена в ближайшие 10 дней".

По словам Азарова, принятие бюджета на 2014 год дает возможность обеспечить все запланированные выплаты.