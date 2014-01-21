В очереди на жилье 20 тысяч украинских сирот

Премьер-министр Николай Азаров поручил как можно скорее решить вопрос обеспечения жильем и первым рабочим местом детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа.

Об этом он сказал во время еженедельного рабочего совещания, которое прошло под его председательством в Доме правительства, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

На совещании, в частности, речь шла о том, что в очереди находится более 20 тыс. сирот. За прошлый год им удалось предоставить 850 жилищ. Это втрое больше, чем два года тому назад, но такие темпы решения проблемы неудовлетворительные, отметили в Департаменте информации.

«Если такими темпами будем решать, то этот ребенок успеет стать дедом к тому времени, как получит квартиру, - сказал Азаров. - Мы должны решить проблему в ближайшем будущем».

Премьер-министр поручил как можно скорее решить вопрос обеспечения жильем и работой детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, в частности за счет функционирования системы социальных общежитий и бронирования рабочих мест на предприятиях.

Разработать программу комплексного решения вопроса обеспечения жильем детей-сирот поручено вице-премьер-министру Александру Вилкулу.

На совещании рассмотрены пути решения вопроса обеспечения сирот в Луганской и Одесской областях, и принято решение распространить позитивный опыт на всю Украину. В частности, речь идет о жилищном фонде социального назначения, создании социальных общежитий, приведении существующего жилья, принадлежащего сиротам, в надлежащее состояние, погашении задолженности по коммунальным услугам за жилье, принадлежащее по праву собственности или пользования детям-сиротам и пр., отмечается в сообщении.