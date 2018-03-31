Одещина: противотуберкулезные диспансеры планируют отдать в областное подчинение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грищенко заявил во время расширенного совещания с административным активом региона. Он отметил, что в регионе сложилась непростая ситуация с заболеваемостью туберкулезом.

По его словам, в 2013 году областной совет утвердил целевую программу противодействия заболеваемости туберкулезом, что «является очень важным для преодоления проблемы».

«Предлагаю руководству Одесской области отработать вопрос завершения централизации и перевода всех тубдиспансеров на областной бюджет для дальнейшей рациональной реструктуризации и оптимизации общего остаточного фонда», — сказал Грищенко.

Он добавил, что необходимо обеспечить изучение и внедрение врачами положений и требований унифицированного клинического протокола первичной, вторичной и третичной медицинской помощи относительно организации амбулаторного лечения больных туберкулезом в учреждениях первичной медицинской помощи.

«Необходимо разработать соответствующие локальные протоколы и маршруты больных туберкулезом, которые получают амбулаторное лечение», — заявил Грищенко.