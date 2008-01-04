В Британии - смерть от коровьего бешенства

Новый случай гибели человека от коровьего бешенства (вариант болезни Кройцфельдта-Якоба) зафиксирован в Великобритании. Скончавшаяся недавно 39-летняя женщина генетически отличается от всех предыдущих больных. Это означает, что круг потенциальных жертв неизлечимого заболевания может значительно расшириться.

Вариант болезни Кройцфельдта-Якоба - разновидность губчатого энцефалита - вызывается видоизмененными белками-прионами, которые попадают в организм с мясом инфицированных животных. При встрече с нормальным прионом, играющим важную роль в жизнедеятельности нервных клеток, деформированные белки меняют и его структуру - таким образом заболевание распространяется по нервной ткани организма.

У более чем 160 пациентов, заболевших коровьим бешенством ранее, структура прионового белка кодировалась двумя одинаковыми копиями генов (MM). Это давало основания предполагать, что заболевание может быть опасным для небольшой группы обладателей такой комбинации генов. Однако умершая в конце прошлого года женщина была носительницей двух других вариантов данного гена (VV). Таким образом, речь может идти о новой, ранее неизвестной разновидности коровьего бешенства, представляющей опасность для новой группы людей.

Заболевания, вызванные прионами, развиваются крайне медленно и не поддаются выявлению на ранних стадиях. Опасность коровьего бешенства заключается в том, что заражение им может произойти при переливании крови или при пересадке органов больного человека. Пик заболеваемости людей коровьим бешенством приходится в Великобритании на начало 2000-х годов. Появление новой формы инфекции сейчас может быть связано с более длительным инкубационным периодом, а это значит, что в будущем стране может угрожать вторая волна коровьего бешенства среди людей.

Впрочем, по словам ведущего специалиста по прионовым заболеваниям, сотрудника Университетского колледжа Лондона доктора Саймона Мида, связанные с необычным случаем болезни опасения могут оказаться преждевременными. Врачи по-прежнему не исключают, что причиной смерти женщины могла быть спорадическая форма болезни Кройцфелдта-Якоба, которая не является заразной. Но даже если ученые действительно столкнулись с новой формой коровьего бешенства, в группе риска скорее всего окажутся только носители той же комбинации генов, которой обладала умершая.

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