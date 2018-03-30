Влияние геомагнитных бурь на здоровье человека

В январе, "небольшие геомагнитные возмущения наиболее вероятны 6-8 и 12-18 числа". "В первые дни нового года ожидается спокойная геомагнитная обстановка", - заверили ученые.

От 30 до 40 малых магнитных бурь прогнозируется на 2008 год. Об этом сообщил заведующий лабораторией Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн /ИЗМИРАН/ им. Пушкова Российской Академии наук Анатолий Белов.

"Ожидается, что в 2008 году солнечная и геомагнитная активность окажутся, в целом, низкими и характерными для минимума солнечного цикла, - сказал ученый. - Однако, по сравнению с 2007 годом, активность, скорее всего, несколько увеличится". "Вероятны 30-40 магнитных бурь за год, в основном, малых", - отметил Белов, уточнив, что "геомагнитные возмущения более ожидаемы в марте-апреле и сентябре-октябре". При этом, "во второй половине года они более вероятны, чем в первой", добавил он.

"Уходящий год стал годом очень низкой солнечной и геомагнитной активности, - рассказал Белов. - На Солнце было мало пятен, и почти исчезли значительные вспышки". "Для магнитного поля Земли 2007 год оказался самым спокойным за 76 последних лет регулярных наблюдений, - констатировал он. - За весь год зарегистрировано всего 22 геомагнитные бури, почти все они оказались малыми". "Ни в одном году до этого не было так мало магнитных бурь и так много спокойных дней", - пояснил ученый.

Немало хлопот людям приносят дни повышенной солнечной активности. В народе их обычно называют магнитные бури. Как уберечься от них? Вопрос непростой. Вот что советуют специалисты.

Вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышается давление в дни магнитных бурь? Перенесите неприятные разговоры или важны визиты на другой день. Не делайте больших покупок, избегайте конфликтных ситуаций. Желательно не пользоваться автомобилем, а прогуляться пешком. И, без сомнения, не стоит в эти дни увлекаться спиртным или другими тонизирующими средствами. Будьте крайне осторожны. Помните, что в эти дни вы особенно впечатлительны. Известно, что около 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов случаются как раз во время магнитных бурь. Ученые выяснили, что при колебании магнитного поля Земли, которое происходит в результате увеличения солнечной активности, кровь курсирует по капиллярам значительно медленнее.

Соответственно неминуемо наступает кислородное голодание тканей органов. В организме происходят изменения. Как защитная реакция на негативное действие окружающей среды, в такие моменты наблюдается повышение уровня холестерина и адреналина. Это приводит к повышенной утомляемости, усталости, к снижению жизненной активности. В дни магнитных бурь отекает лицо. Гипертоникам в такие дни без лекарств выходить не стоит.

По материалам www.upmonitor.ru