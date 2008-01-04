Данные ВОЗ: Украинские школьники первые в мире по алкоголизму

Украинская и израильская молодежь заняли первое и второе места в мире в рейтинге употребления алкоголя среди детей и молодежи.

Такие данные содержатся в новом исследовании Всемирной организации здоровья, сообщает Немецкая волна.

В рамках исследования научные сотрудники опросили более 200 тысяч учеников 5-го, 8-го и 10-го классов из 41-1 страны мира.

По результатам полученного материала ученые составили список стран, начиная теми, где явление подросткового алкоголизма приобрело особенно угрожающих масштабов.

Первое место - за Украиной, где 40 процентов подростков употребляют алкогольные напитки по крайней мере раз в месяц.

На втором оказались молодые израильтяне с 28 процентами любителей спиртного. Дальше в списке - Чехия. Российские школьники заняли 15 ступеньку, а замыкает список Исландия и Ирландия.

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