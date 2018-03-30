Болезнь надо побороть психологически - тогда она отступит

Из болезни можно сделать определенные выводы. Что мы обычно думаем о болезни? Болезнь это зло, от нее надо избавиться. Так же нам непонятно откуда берется эта зараза? Поэтому я еще раз остановлюсь на главных моментах из которых я исхожу. Болезнь есть сигнал о том, что с нами что-то не так. Значит нам надо понять сигнал, понять то, что нам хочет сказать болезнь. А мы обычно с ней боремся. А это не приносит результатов. Диалог приносит результаты, а борьба нет.

Поэтому я считаю, что методика визуализации, описанная в уже упоминавшейся книге К. Саймонтон и С. Саймонтон "Психотерапия рака" не приносит плодов. Так как там предполагается борьба. Борьба с раковыми клетками. А борьба скорее вредит, чем помогает. Борьба изматывает, да и толку никакого. Вместо борьбы нужно расслабление, нужно создать условия организму для более быстрого заживления. И конечно построение диалога с болезнью. Построить этот диалог одному не так легко. Но я попробую объяснить. Сначала мы можем сделать такое упражнение. Мы можем представить что на полу находится наша болезнь. Назовем ее рак. Мы можем сказать все что мы думаем о нем, а так же поспрашивать его. Выглядеть это может примерно так. "Рак, зачем ты ко мне пришел? Почему ты такая дрянь? Зачем ты прицепился ко мне и так меня уродуешь? Я ненавижу тебя, ты хочешь меня убить. Не просто убить, а сделать это медленно и мучительно. Я боюсь тебя, ты мой враг ".

Это важно. Во-первых мы высказываем свои чувства к нашему заболеванию. Мы выясняем что это за чувства и проговариваем их. В вышеприведенном примере это ненависть и страх. Кстати, даже простое проговаривание наших чувств, страхов (например страх умереть или страх рецидива) очень сильно помогает. Мы не держим их в себе, а выговариваем. А потом с уже проговоренными страхами можно работать дальше. Теперь вторая часть нашего диалога. Пока его еще нет. Пока это монолог. Мы высказали о наших чувствах по отношению к заболеванию, задали ему вопросы, но ответов не получили. Теперь нам надо превратиться в само заболевание. Это не так тяжело как может показаться. Теперь мы становимся на позицию болезни, " я есть болезнь". Не я болею, а я есть рак. И мы отвечаем на те вопросы, которые мы задавали в первой части.

Диалог может продолжиться так. "Мне было очень неприятно слушать то, что ты меня ненавидишь и боишься. Я не твой враг, а твой помощник. Я не наказание, а твой помощник. Я часть тебя и не уйду из тебя пока ты не прочтешь мою подсказку. Если бы я не пришел, то ты бы так и жил как раньше. А мне не нравится такая жизнь. Я хочу чтобы ты изменился, чтобы построил свою жизнь по-другому." А дальше мы можем выяснять как изменить жизнь, что сделать по-другому. На самом деле у всех людей диалог получается разный. Все это очень индивидуально. В этом упражнении мы учимся понимать подсказки, которые нам дает организм. Если мы просто забьем наш организм медицинскими процедурами, то мы никогда не узнаем ту подсказку которую нам дает наш организм. И даже если мы вылечиваемся, то не понимаем главного. Зачем нам была дана эта болезнь? Это называется мучились-мучились а взамен ничего полезного не получили.

Если мы относимся к болезни как к чему-то инородному, как к "дряни" от которой нужно избавиться, то мы как правило затягиваем лечение. К болезни нужно отнестись как к части меня самого. Это моя болезнь, это часть меня. И она не случайна. Болезнь нужно не отвергать, а принять. Принимая болезнь мы меняем свое отношение к ней. Она из нашего врага становится нашей подсказкой, с которой мы работаем, понимаем ее, она наш помощник. Чем больше мы ненавидим болезнь, тем меньше наши шансы на выздоровление. Чем быстрее мы понимаем ее, понимаем зачем она нам дана, тем быстрее происходит выздоровление.

Можно поиграть со своими раковыми клетками. Представить себе спектакль, как эти клетки нападают на вас, на ваши здоровые клетки. В нашем воображении, как правило, раковые клетки представляют собой силу. Они сильные, они могут убить. Как ни парадоксально, но эта сила может передаться вам. Дело в том, что как правило, в раковых клетках энергии больше, чем в здоровых. Нужно переориентировать энергию раковых клеток с разрушения на другое. Например энергия и сила раковых клеток может передаться здоровым клеткам, соответственно произойдет и увеличение силы здоровых клеток. Наш организм может сам справляться с ненужными клетками, с клетками несущими смерть. В организме есть специальные клетки, отвечающие за то, чтобы раковые клетки не разрастались. Есть иммунная система. Нам надо наладить контакт со всей своей системой, и восстановить абсолютно естественную способность организма быть здоровым

Борис Плисс, психолог.