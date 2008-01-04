ВИЧ-инфекция может свободно проникать через отверствия в презервативе

Отсутствие мер специальной профилактики ВИЧ-инфекции (вакцинации) и эффективных методов лечения СПИДа обусловливает приоритетную роль позитивной превентивной (упреждающей) профилактики ВИЧ/СПИДа. Кроме того, число разновидностей смертоносных вирусов растет… Так что вакцинация и в последствии не будет являться панацеей от ВИЧ – инфекции.

Большинство внедряемых в настоящее время профилактических программ, сводится к тому, чтобы научить молодых людей технике безопасного секса. Безопасным сексом такие программы называют секс с использованием презерватива. Однако опыт изучения профилактических программ в Европе и США (штат Северная и Южная Каролина) показывает, что во всех этих странах давно отказались от подобных программ. Так, Федеральная программа планирования семьи в США, на которую в течение трех десятилетий выделялись миллионы долларов, закончилась провалом (Уилке Барбара и Джон «Мы можем любить их обоих. Аборт: вопросы и ответы», М., 2003 г. стр. 12 - 24). Везде, где вводились в действие клиники под эгидой этой программы, проводились кампании обучения пользования противозачаточными средствами неженатых и незамужних молодых людей. Каков же результат? Количество беременностей возросло. Количество заболеваний, передающихся половым путем, возросло. Количество абортов возросло. Возраст первого вступления в половую связь, снизился. Согласно отчету федерации «Планирования семьи», 60% делающих аборты женщин пользовались противозачаточными средствами в месяц, предшествовавший беременности. За период действия программы демографические и гендерные проблемы американского общества усугубились: рождение ребенка вне брака за 20 лет действия программы увеличилось с 10,7% до 26,2%, дети у матерей - одиночек 11% - 22%, дети на социальном пособии 8,9 – 11,9%, самоубийство у подростков 5,9 – 11,3, насильственные преступления с 36,4 – 73,2.

Во всем мире известно, что у презервативов невысокая степень надежности и они фактически не эффективны в предотвращении СПИДа и других вирусных инфекций, передающихся половым путем. Презерватив только уменьшает шанс заражения СПИДом, но вирусы проникают через презерватив. «Диаметр сперматозоида – 50 микрон. Диаметр естественных отверстий в стенках презерватива из латекса – 5,0 микрон. Диаметр ретровируса ВИЧ, вызывающего СПИД, - 0,1 микрон». Вирусы СПИДа могут свободно проникать через отверстия в презервативе. Это заставляет задуматься…

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