Побочные реакции на медикаменты убивают тысячи

По официальным данным за прошлые три года умерло 3000 человек от побочных и аллергических реакций на медикаменты. Свыше 13 тысяч людей пострадали от побочной реакции на медикаменты, но выжили благодаря своевременной медицинской помощи.

Полученная статистика включает в себя реакции, вызванные такими препаратами, как аспирин и ибупрофен.

Эксперты заявили, что эти препараты не могут быть причиной всех этих случаев. В прошлом году в Великобритании было получено 964 сообщения от пациентов на побочную или аллергическую реакцию на медикаменты, по сравнению с предыдущим, где количество составило больше 1000, и 861 в 2004.

Но есть свидетельства о том, что в большинстве случаев о реакции на медикаменты не сообщается в MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Authority).

По данным исследования прошлого года, предположительно 6,5% из госпитализированных пациентов испытали реакцию на лекарства, при этом в четырех из пяти случаев были виноваты медикаменты.

MHRA убеждает пациентов и врачей сообщать о случаях реакции на лекарства по прямой телефонной линии Национальной службы здравоохранения (NHS).

По словам главного врача Лиама Дональдсона (Liam Donaldson), в некоторых случаях смертельную побочную или аллергическую реакцию организма на препарат сложно предугадать, но некоторых случаев можно избежать. Эта проблема требует более глубокого изучения.

Доктор Джун Рэин (June Raine) из MHRA считает, что медицина всегда сопряжена с риском побочных эффектов. Но целью является превышение положительных результатов над риском. Он отметил, что сообщение о неблагоприятной реакции на препарат не доказывает, что реакция была вызвана именно им. Другие факторы, такие как основное заболевание, могут оказать влияние на неблагоприятную реакцию.

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