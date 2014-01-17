Украина на 33-ем месте в мире по качеству еды

Украина, являющаяся одним из крупнейших производителей зерновых в мире, заняла 33 место из 125 в рейтинге стран по доступности и качеству еды, составленном благотворительной организацией Oxfam International.

Разделяют 33-ю строчку с Украиной Словения и Мальта. При этом, по оценкам Oxfam, Украина не испытывает проблем с обеспеченностью продовольствием, однако качество и польза продуктов питания в стране далеки от идеала.

Первое место в рейтинге завоевали Нидерланды, второе – Швейцария, а замыкает тройку лидеров – Франция. На последнем месте – Чад, жители которого не обеспечены едой и наполовину.

Россия и Молдова по уровню доступности и качества продуктов питания оказалась в рейтинге Oxfam на 44-м месте, Беларусь – на 57-м.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году Украина собрала рекордный за годы независимости урожай, который по оценкам Госстата, составляет почти 63 млн тонн, что на 36,3% больше, чем в 2012 году и на 11% больше предыдущего рекорда, установленного в 2011 году.