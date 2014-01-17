Кому нельзя купаться в проруби

Медики обращают внимание, что нельзя купаться в проруби на Крещение людям, которые страдают заболеваниями сердца, ожирением, артериальной гипертонией, аритмией.

Люди, которые страдают от болезней органов дыхания, например, астма, бронхит, гайморит, фронтит, также должны удержаться от желания искупаться в проруби.

Также нельзя купаться людям, у которых есть серьезные кожные заболевания, например, псориаз, экзема.

Нужно также воздержаться от купания мужчин, которые страдают простатитами, аденомой предстательной железы, и женщин с гинекологическими заболеваниями.

Крещенские купания не принесут пользы также гражданам, которые страдают от бессонницы, склонны к невротическим реакциям, находятся на учете у психиатра, получают психологическую помощь.

Те категории граждан, которым не рекомендуется окунаться в прорубь на Крещение, могут провести этот ритуал дома, приняв контрастный душ.

Чтобы не заболеть после купания в проруби, медики рекомендуют тщательно высушить тело полотенцем, одеться в шерстяную теплую одежду, выпить горячего чая с медом, не употреблять спиртного и по возможности не ходить пешком на дальние расстояния, а сесть в теплый транспорт.