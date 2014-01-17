Простые советы помогут справиться с хронической усталостью

Хроническая усталость стала постоянным спутником современного человека. Это связано с резким ускорением ритма жизни и увеличением умственной и психологической нагрузки. Американские доктора дают несколько простых советов, которые помогут вам «подзарядить батарейки» и справиться с усталостью.

Движение. Активно двигайтесь в течение дня: даже 15-минутная прогулка увеличит приток кислорода к органам и мозгу, наполнит вас энергией и усилит выделение гормонов, подавляющих депрессию.

Положительный настрой. Если вы думаете о том, насколько вы изнурены, это только усилит чувство усталости.

Дневной сон. Непродолжительный сон придаст вам бодрость. Но если вы проспите более получаса, организм войдет в фазу глубокого сна. Если прервать ее, вы будете чувствовать себя не отдохнувшим, а разбитым и не сможете продолжать нормальную активность в остаток дня.

Небольшой стресс. Ровная жизнь без приключений чревата монотонностью и отсутствием мотивации. Естественно, что слишком большой стресс выбьет вас из привычной колеи, но человеку необходимо определенное количество стрессов, чтобы жизнь стала полноценной. Вы можете искусственно вызывать такой стресс, который будет стимулировать, а не подавлять вас. Например, отправьтесь в небольшое путешествие.

Приятный круг людей. Согласитесь, присутствие некоторых людей может раздражать вас. Обычно это люди, привыкшие жаловаться и искать виноватых в других. Держитесь от них подальше.

Дыхание через нос. Удивительно, но неправильное дыхание может стать причиной усталости. Люди, которые дышат неглубоко, быстрее утомляются, так происходит, когда дышат через рот. Старайтесь дышать глубоко через нос - так, чтобы в процессе вдоха-выдоха участвовала вся диафрагма.

Внутренняя гармония. Медитация - действенный и доступный способ борьбы с утомлением. Включите негромкую музыку, лягте на диван и расслабьтесь, вспомните приятные моменты вашей жизни. При хронической усталости доктора советуют заниматься подобной медитацией хотя бы 20 минут в день.

Обстановка. Если вашим глазам не хватает красок, вы будете утомляться быстрее: внесите в кабинет, где работаете, больше красок. Известно, что красный цвет помогает вам чувствовать себя увереннее, зеленый вносит покой и безмятежность, а коричневый создает атмосферу дружелюбия.

Физкультура. Выполнение даже простейших физических упражнений, таких как утренняя гимнастика, помогает организму переносить как физический, так и эмоциональный стресс. Какие бы упражнения вы ни решили начать делать, начинайте постепенно.

Отдых перед сном. Откажитесь от активной деятельности поздно вечером. Напряженная работа после 9 часов вечера может вызывать нарушения сна.

Отказ от курения. Курение способствует повышенной усталости, так как отнимает у организма кислород. Не следует, однако, ожидать немедленного возвращения сил. Никотин является стимулятором, и отказ от курения часто вызывает кратковременный упадок сил.