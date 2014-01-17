Украина внедрит новую систему радиационного мониторинга АЭС

Государственная компания «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, совместно с Европейской комиссией в 2014 году внедрит новую систему радиационного мониторинга РОДОС (RODOS – Real-тime Оn-line Decision Support System), которая действует во всех странах Европейского Союза.

Об этом говорится в информационно-аналитическом бюллетене Кабинета министров Украины.

«С внедрением системы РОДОС Украина получит современную систему для экстренного реагирования на ядерные и радиационные аварии, которая основана на результатах численного прогноза погоды (для моделирования атмосферной дисперсии радионуклидов) с использованием онлайн-данных из систем радиационного мониторинга вокруг АЭС», - говорится в сообщении.

«Для новой системы мониторинга будет создан «Центр прогнозирования последствий радиационных аварий», а также будет установлена автоматическая метеорологическая станция и вычислительный центр в городе Никополь вблизи Запорожской АЭС», - отмечается в бюллетене.

Согласно сообщению, РОДОС включает в себя математические модели и базы данных для прогнозирования и оценки последствий возможных радиационных аварий, а также планирование неотложных и долгосрочных контрмер с помощью математического моделирования на основе нейронных компьютеров.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.