Чиновники проверят качество и условий питания детей-чернобыльцев

Министерство социальной политики проводит проверку качества и условий питания детей-чернобыльцев в Ривненской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, об этом проинформировал заместитель министра Вячеслав Коломиец.

«Мы получили информацию от органов социальной защиты Березновского, Заречненского и Сарненского районов Ривненской области о том, что одно из предприятий, с которым было заключено соглашение на предоставление питания школьникам-чернобыльцам, перестало выполнять взятые на себя обязательства. Это чрезвычайная ситуация, поэтому мы создали рабочую группу по проверке данного факта», - сказал Коломиец.

По словам заместителя министра, рабочей группе поручено представить свой отчет и конкретные предложения по устранению возникшей проблемы до 20 января 2014 года.

Как уточнил Коломиец, с предприятием ООО «Синтезпродсервис», которое обеспечивает питанием детей-чернобыльцев в этих районах, было заключено дополнительное соглашение от 31.12.2013 года об обеспечении школьного питания детей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, в январе 2014 года.

«Однако, как сообщают нам сотрудники органов соцзащиты, с 13 января этого года, когда дети вернулись после каникул, их перестали обеспечивать школьным питанием», - сказал он.

Замминистра напомнил, что раньше также возникали проблемы с качеством питания в школах для детей-чернобыльцев, и этот вопрос находится на личном контроле министра социальной политики Наталии Королевской.

«Органам социальной защиты на местах министром Наталией Королевской было поручено постоянно контролировать организацию питания детей и вовлекать в этот процесс активистов общественных организаций. О результатах контроля они информируют министерство дважды в месяц, а при выявлении нарушений, как в данном случае, - немедленно», - сказал он.

*** Бесплатным питанием в 2013 году были обеспечены 236 тыс. детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, которые учатся в 1274 школах в 12 областях Украины.