В импортных мандаринах обнаружили опасные вирусы

Импортные мандарины из Китая стали причиной роста заболеваемости нора- и ротавирусами в Сахалинской области (Россия). Об этом говорят сотрудники местного управления Роспотребнадзора. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 8,6%. Однако, с наступлением холодов, как правило, отмечается сезонный подъем вирусных кишечных инфекций. Ведущие позиции занимают нора- и ротавирусы.

Управление Роспотребнадзора уже провело лабораторные исследования фруктов, продававшихся в регионе. Тесты выявили наличие опасных вирусов на поверхности китайских мандаринов.