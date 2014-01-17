В импортных мандаринах обнаружили опасные вирусы
10:14, 17 января 2014Страна
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Все фрукты нужно тщательно мыть
Импортные мандарины из Китая стали причиной роста заболеваемости нора- и ротавирусами в Сахалинской области (Россия). Об этом говорят сотрудники местного управления Роспотребнадзора. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 8,6%. Однако, с наступлением холодов, как правило, отмечается сезонный подъем вирусных кишечных инфекций. Ведущие позиции занимают нора- и ротавирусы.
Управление Роспотребнадзора уже провело лабораторные исследования фруктов, продававшихся в регионе. Тесты выявили наличие опасных вирусов на поверхности китайских мандаринов.
"В связи с этим в преддверии роста заболеваемости особенно важно принимать меры профилактики кишечных вирусных инфекций — все фрукты тщательно мыть, и особенно те, которые чистят руками — мандарины, апельсины и бананы. С загрязненной поверхности вирусы переходят на руки, затем с рук — на очищенную мякоть", — отмечает Роспотребнадзор.
РИА Новости
РИА Новости
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