Все дети в «Охматдете» обеспечены препаратами – главврач

Все дети в Национальной детской специализированной больнице «ОХМАТДЕТ» обеспечены необходимыми препаратами и получают помощь в полном объеме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, об этом на брифинге заявил главный врач Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» Юрий Гладуш.

По его словам, обеспечение медикаментами больницы «ОХМАТДЕТ» происходит путем централизованных государственных закупок (за счет средств государственного бюджета), в результате закупок, которые осуществляются непосредственно больницей, и за счет благотворительных поступлений.

«Если говорить о препаратах, которые применяются при лечении онкогематологических заболеваний, то это дорогостоящие лекарственные средства, которые закупаются за государственные средства путем централизованных государственных закупок», – заметил руководитель «Охматдета».

При этом он отметил, что в последнее время происходит существенное увеличение объемов закупок лекарств для детей, больных онкопатологией и СПИДом, которые осуществляются Минздравом в централизованном порядке. Если в 2012 году их было закуплено почти на 64 млн грн, то в 2013 году эта сумма возросла до 104 млн грн, добавил он.

Объем средств, которые выделяются «ОХМАТДЕТу» из государственного бюджета на то, чтобы больница самостоятельно закупала препараты, за последние два года тоже существенно увеличился, обратил внимание Гладуш. Так, в 2010 году эта сумма составляла 17 млн грн, в 2011 году – 18 млн грн, а в 2012 году больница уже смогла закупить лекарственных средств за счет государственного бюджета на 56 млн грн. В прошлом году «ОХМАТДЕТ» закупил за счет бюджетных средств медицинских препаратов на 59 млн грн. Таким образом, по словам Гладуша, четко наблюдается тенденция к увеличению финансирования государством лечения детей, больных онкологией и другими тяжелыми болезнями.

«Мы с благодарностью принимаем и лекарства, закупленные за счет благотворительных фондов, и волонтерское движение, – заметил руководитель больницы. – Но было бы правильно, если бы государство само контролировало свои средства с помощью соответствующих компетентных органов, а общественные организации контролировали бы свои средства».

«Общая стоимость лекарственных препаратов, закупленных больницей, которые находятся в настоящее время на наших складах, – около 17 млн грн. И еще в распоряжении «ОХМАТДЕТ» сегодня находятся медицинские препараты, приобретенные Минздравом Украины путем централизованных государственных закупок, на сумму 70 млн грн», – сообщил руководитель «Охматдета», отметив, что этих лекарственных средств хватит на то, чтобы обеспечить маленьких пациентов клиники всем необходимым лечением на протяжении нескольких месяцев.

«Каждый ребенок, который лечится в «ОХМАТДЕТ», обеспечен необходимыми медицинскими препаратами и получает помощь в полном объеме», – подчеркнул Гладуш.

Он выразил уверенность в том, что в этом году финансирование лечения онкобольных детей государство будете осуществлять еще в большем объеме.

Как сообщал УНИАН, 15 января волонтеры Опекунского совета больницы «ОХМАТДЕТ», врачи и родители онкобольных детей обратились с требованием к премьер-министру Украины не сокращать бюджет на лекарства для детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями.

Они заявили, что в 2014 году на лекарства для онкобольных детей в госбюджете предусмотрено 58% от потребности.

Вместе с тем в Министерстве здравоохранения заявили, что распространенная некоторыми СМИ информация о том, что в проекте госбюджета на 2014 год на лечение онкобольных детей предусмотрено в четыре раза меньше средств, чем в прошлом году, не соответствует действительности и имеет сознательно провокационный характер.