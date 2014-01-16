На местах должны обеспечить работу пунктов обогрева

Вице-премьер-министр Александр Вилкул поставил задачу местным органам власти и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям обеспечить во время холодов работу социальных патрулей и пунктов обогрева граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, об этом он сказал на всеукраинском селекторном совещании.

«В связи с резким похолоданием в регионах необходимо подготовить и при значительном снижении температуры оперативно размещать пункты обогрева для граждан. Также необходимо во время морозов обеспечить работу социальных патрулей, в которые должны входить медики, работники социальных служб, спасатели, милиционеры, волонтеры», - сказал вице-премьер.

Как доложил руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида, в ближайшие две недели погода будет осложняться. В следующие три дня на большей части территории Украины - перепады от 2-6 градусов тепла до 5-10 градусов мороза, дожди, снег, на дорогах гололедица. С 20 января ожидается резкое похолодание на всей территории страны – до 20 градусов мороза ночью и до 15 градусов мороза днем.

«Поэтому ставлю задачу всем службам – быть наготове к любым ситуациям для обеспечения людей теплом, водой, электроэнергией, для постоянной работы общественного транспорта. Аварийно-ремонтным бригадам – продолжать круглосуточное дежурство», - сказал Вилкул.

Он приказал руководителям регионов особое внимание уделить состоянию коммунальной техники, достаточному количеству топлива и посыпочных материалов.

«В связи с возможностью снегопадов работы по расчистке улиц начинать заблаговременно, координировать действия коммунальных служб с правоохранительными органами. В случае необходимости правительство окажет помощь», - сказал Вилкул.