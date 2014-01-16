В сфере оборота медизделий начнет функционировать рыночный надзор

С 1 июля 2014 года в сфере оборота медицинских изделий начнет функционировать рыночный надзор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной лекарственной службы Украины Алексей Соловьев на пресс-конференции.

По его словам, правительство приняло новые технические регламенты о медицинских изделиях, которые гармонизированы с европейскими директивами.

«Это позволит гарантировать безопасность медицинских изделий и предотвратить случаи возможного нанесения вреда здоровью пациента. Также летом прошлого года начато внедрение автоматизированной системы отслеживания лекарственного оборота. В марте прошлого года Украина стала 38-м членом Европейской конвенции по разработке Европейской Фармакопеи и это означает, что в Украине введены жесткие стандарты качества лекарств соответственно требованиям Европейской Фармакопеи», - сказал Соловьев.

Он подчеркнул, что сегодня в Украине можно зарегистрировать только те препараты, которые произведены в условиях GMP Европейского Союза.

«Показатели качества соответствуют Европейской Фармакопее. Изменения на законодательном уровне закрепили европейский инструмент обеспечения качества лекарств. И сегодня украинский пациент имеет такие же гарантии качества и безопасности лекарств, как и пациент Евросоюза», - отметил глава Гослекслужбы.