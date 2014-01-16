Завтра в Украине ожидается мокрый снег

Завтра ночью в восточных, днем в западных и северных областях Украины ожидается небольшой мокрый снег, на Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах с дождем.

На остальной территории без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах Украины, кроме южной части, местами гололедица. Ветер будет преобладать юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части и на Прикарпатье местами 4-9° тепла; в Сумской и Харьковской областях ночью 7-12° мороза, днем 1-5° мороза.

В Киеве и области в пятницу ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Киеве ночью 3-5° мороза, днем около 0°.