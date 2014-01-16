Гослекслужба выступает за запрет рекламы лекарств в СМИ

Государственная лекарственная служба выступает за запрет рекламы лекарственных препаратов в СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава ведомства Алексей Соловьев на пресс-конференции.

«В Украине необходимо существенно ограничить, а возможно, и запретить рекламировать лекарственные препараты в средствах массовой информации. Уровень для системы здравоохранения нашей страны», - убежден Соловьев.

Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, глава Гослекслужбы отметил, что среди причин смертности неправильный и неконтролируемый прием лекарств занимает одно из ведущих мест в мире.

«Мы будем поднимать вопрос о значительном ограничении возможности рекламировать лекарственные препараты в СМИ. Возможно, будем инициировать в Верховной Раде законопроект, который запретит рекламу лекарств в СМИ. Чтобы ограничить рекламу лекарств, нужно оценить все риски. Например, все видели рекламу, где рекламируется ферментый препарат, причем в рекламном ролике наши украинские граждане учат немецких граждан, как применять этот препарат. Скажем прямо: если бесконтрольно применять этот лекарственный препарат в течение нескольких лет, это закончится тем, что перестанет функционировать поджелудочная железа», - отметил Соловьев.

Также, по его словам, одним из факторов высоких цен импортных лекарств является бесконтрольное нерегулированное размещение рекламы на телеканалах и в других средствах массовой информации.

«Это не только стимулирует пациента принимать больше невсегда показанных к применению безрецептурных лекарств, но и значительно увеличивает конечную стоимость этих препаратов для пациента», - считает Соловьев.

«Только в 2013 году фармкомпании потратили 3,5 млрд грн на рекламу на телевидении, а это фактически 10% объема рынка в деньгах, которые в итоге оплачивает пациент. Около 50% приобретенных без рецепта и без назначения врача лекарств куплены под воздействием рекламы», - отметил Соловьев.