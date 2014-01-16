Украинцы предпочитают покупать отечественные препараты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной лекарственной службы Украины Алексей Соловьев на пресс-конференции на тему «Регуляторная политика государства в фармацевтической отрасли: проблемные вопросы и пути их решения».

«Покупая лекарства в аптеке, в 65% случаев потребитель отдавал предпочтение украинским препаратам. Таким образом, 111 отечественных заводов на две трети обеспечивают потребности наших пациентов в лекарствах», - отметил Соловьев.

Он подчеркнул, что при выборе препарата в аптеке важную роль играет цена.

«Так, средняя стоимость упаковки лекарственного средства украинского производства в 2013 году составляла 10,9 грн, а иностранного - 48 грн (+13,3%). Разница в цене - в четыре с половиной раза», - сказал Соловьев.