Ученые создали уникальное лекарство от аллергии

Общеизвестным является тот факт, что иммунная система отвечает за то, есть у человека аллергия или нет. Если она слишком активно отвечает на раздражитель, то проявляется аллергическая реакция.

Последние несколько лет медики со всего мира пытаются создать новые эффективные способы борьбы с аллергией. Недавно ученые разработали препарат, который поможет избавиться миллионам людей от этого недуга. Исследователи из Имперского колледжа Лондона проводили ряд специальных экспериментов в течение довольно длительного периода времени. Медики установили, что ген GATA-3 способен блокировать другой ген, под названием FOXP3, таким образом, будет уменьшаться активность Т- клеток иммунной системы.

По мнению ученых, новое открытие поможет аллергикам контролировать реакцию своего организма на внешние раздражители. Специалисты из многих исследовательских центров и институтов надеются, что данная разработка станет революционной в лечение аллергии.

Стоит отметить, что Т-клетки в организме человека являются сами по себе очень важным звеном. Одной из их функций является контроль над работой иммунной системы. Эти клетки отвечают за то, чтобы она не начала уничтожать собственный организм. К тому же Т-клетки играют решающую роль в борьбе с болезнетворными организмами. Они отвечают за то, чтобы иммунная система отреагировала на бактерии и вирусы и уничтожила их.

Т-клетки к тому же держат под контролем клетки Th2. По словам специалистов, Th2 иногда принимают за инфекцию, такие внешние раздражители как: комнатную пыль и пыльцу цветов. Однако, когда клетки Th2 встречают на своем пути пыль, они действуют на иммунную систему таким образом, что та начинает вырабатывать антитела. Чрезмерное их количество и вызывает аллергию.

Один из ученых Имперского колледжа Лондона отметил, что новое открытие поможет разобраться в некоторых взаимосвязях. К примеру, специалисты смогут выяснить, почему иммунитет аллергиков таким образом реагирует на внешние раздражители, а иммунная система остальных людей и вовсе игнорирует мелкие частицы.

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