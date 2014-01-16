Приём пищи в столовой защитит от переедания

Если ребенок ест, сидя за столом, то вероятность развития ожирения значительно снижена, показал эксперимент. Также они выяснили, что дети, сами определяющие порции блюд, съедают меньше, чем дети, которым подают еду родители, пишет The Daily Mail.

Именно при таких условиях ребенок учится распознавать, когда он наедается. Ученые проследили за детьми 2-5 лет. Оказалось, семейный ужин за столом также помогал усвоить информацию и о порциях, и о предпочтениях в еде. По этой же причине нельзя заставлять ребенка доедать все, что есть на тарелке. Важно давать ребенку правильные указания из разряда: "Если ты голоден, можешь взять добавку". В любом случае, ребенок компенсирует нехватку еды за день.

Родители, позволяющие ребенку есть перед телевизором, толкают его к ожирению, ведь он не ощущает, когда наелся. Кстати, ранее было доказано, что практика семейного ужина перед телевизором негативно влияет на вес всех членов семьи.

Meddaily