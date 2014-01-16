Орехи незаменимы для здоровья мозга, печени и сердца

В грецких орехах содержится большое количество витаминов: A, D C, E, K, В2и В12, жирные кислоты омега 3 и омега 6, калий, марганец, фосфор, йод, магний, кобальт и множество других полезных веществ и микроэлементов. Они более калорийны, чем мясо говядины и на семнадцать процентов состоят из белка.

В большом количестве в грецких орехах содержатся полиненасыщенные кислоты, которые незаменимы для здоровья мозга, печени и сердца. Масло этих орехов обладает противовоспалительными, бактерицидными свойствами, отлично укрепляет иммунитет и делает ресурсы организма более стойкими в борьбе с болезнями.

Врачи грецкие орехи советуют употреблять в пищу при истощении, для улучшения памяти и снятия нервного напряжения и многого другого. Зная о полезности грецких орехов, вы должны быть в курсе и о их возможном вреде. В каждом полезном продукте есть некие противопоказания при наличии некоторых заболеваний. Не забывайте, что эти орехи очень калорийны – 650 Ккал на сто грамм орехов и по этой причине они противопоказаны людям страдающими избыточным весом.

Чрезмерное употребление орехов может спровоцировать спазм сосудов головного мозга или воспаление миндалин. Восемь орехов в сутки считается вполне достаточной нормой употребления. Грецкие орехи также противопоказаны и при нейродермите, а также при острых заболеваниях кишечника или поджелудочной железы.

Пригодны для употребления в пищу, только свежие орехи, так как у тех которые заплесневели, там уже господствует грибок, который вырабатывает афлтоксины, которые способствуют образованию опухолей.