Всемирная организация здравоохранения: самые значительные события в 2007 году

Всемирная организация здравоохранения /ВОЗ/ представила подборку важных событий в области здравоохранения в 2007 году.

Основными темами уходящего года были постоянная угроза пандемии гриппа, вспышки лихорадки Эбола, марбургской лихорадки и других инфекционных болезней, стихийные бедствия и высокие показатели смертности женщин во время беременности и родов в развивающихся странах.

Партнеры из государственного и частного секторов объединили свои усилия для достижения ощутимых результатов в улучшении глобального здравоохранения. Был достигнут прогресс в борьбе с вновь появляющейся желтой лихорадкой в Африке; вступили в силу Международные медико-санитарные правила, предоставившие миру четкое руководство в отношении информирования о международных опасностях для здоровья и принятия ответных мер; предпринимались усилия по уничтожению последних бастионов полиомиелита и пресечению дальнейшего наступления туберкулеза. Газетные заголовки также отражали примечательные события, такие как значительные успехи в сокращении смертности от кори в Африке и выпуск более точных данных об эпидемии ВИЧ.

Птичий грипп и готовность к пандемии

Птичий грипп продолжал представлять угрозу в ряде стран. Согласно сводным данным, с декабря 2003 года он унес более 200 человеческих жизней в Азии, Африке, Восточном Средиземноморье и Европе. Эксперты говорят, что мир должен подготовиться к потенциальной пандемии гриппа, уделяя особое внимание таким вирусам гриппа, появляющимся из мира животных, как H5N1. Хорошие новости заключаются в том, что в настоящее время страны в большей мере, чем когда-либо, подготовлены к такой чрезвычайной ситуации. Так, например, в этом году резко возросли прогнозы поставок противогриппозной вакцины в случае пандемии - до 4,5 миллиардов курсов к 2010 году.

Вспышки болезней: лихорадка Эбола и марбургская лихорадка

Лихорадка Эбола и марбургская лихорадка - две смертельные и редкие геморрагические лихорадки - привели к болезни и смерти людей в центральной части Африки. В Демократической Республике Конго была выявлена и ликвидирована вспышка лихорадки Эбола, а в Уганде произошли вспышки марбургской лихорадки и лихорадки Эбола. ВОЗ и ее сеть экспертов оказывали поддержку в интенсивном проведении эпиднадзора и принятии мер по борьбе с этими двумя болезнями. Благодаря исследовательской работе, проведенной для установления подозреваемого источника марбургской лихорадки - больных летучих мышей в шахте рудника, где работали люди, - было улучшено понимание механизма возникновения болезни.

Показатели материнской смертности снижаются слишком медленно

Вновь заявила о себе серьезная проблема в области общественного здравоохранения - по оценкам, выпущенным ВОЗ и партнерами в октябре, показатели материнской смертности в развивающихся странах снижаются слишком медленно. Глобальный коэффициент материнской смертности - соотношение числа случаев смерти матерей к числу случаев рождения живых детей - снижался во всем мире менее чем на 1% в год с 1990 по 2005 годы, а для достижения цели Организации Объединенных Наций по сокращению материнской смертности к 2015 году на три четверти необходимо ежегодное снижение на 5,5%. Ближе всех к поставленной цели подошла Восточная Азия, где показатель ежегодного снижения составил более 4%. Среди позитивных аспектов - на организованной партнерами в Лондоне, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, конференции "Women Deliver" более 1800 участников из 109 стран приняли обновленные обязательства по снижению материнской смертности.

Международные медико-санитарные правила

Со вступлением в силу пересмотренных Международных медико-санитарных правил глобальная безопасность в области здравоохранения стала более надежной. В этих правилах содержатся четкие и проверенные руководящие принципы для стран в отношении информирования ВОЗ о вспышках болезней и событиях в области общественного здравоохранения, а также приведения в действие систем ответных мер для изолирования и сдерживания угроз. В глобализованном мире вирусы и бактерии могут распространяться повсеместно в результате международных поездок. Кризис в области здравоохранения в одной стране может сказаться на средствах к существованию и торговле в другой стране. Своевременное и открытое информирование об опасностях для здоровья будет способствовать укреплению безопасности в мире.

Медико-санитарные действия в условиях кризисов

Землетрясение в Перу, наводнение в западной части Африки, массивный циклон в Бангладеш и перемещение иракцев в результате конфликта в их родных местах создали значительные проблемы в области общественного здравоохранения в этом году. ВОЗ и ее международные группы специалистов по медико-санитарным действиям в условиях кризисов оказывали помощь на местах, техническое содействие и обеспечивали поставки оборудования и материалов с целью минимизации рисков для здоровья и охраны здоровья пострадавших людей.

Инициатива по борьбе с желтой лихорадкой

Для сдерживания в 2007 вновь возникающих случаев заболевания желтой лихорадкой в Африке глобальные партеры в области здравоохранения мобилизовали средства для проведения кампании массовой вакцинации. Она должна охватить людей из групп риска в 12 странах мира с наиболее тяжелым бременем этой болезни, все из которых расположены в западной части Африки. Инициатива по борьбе с желтой лихорадкой, при поддержке Альянса ГАВИ и ВОЗ, предпринимает новые шаги, оперативно проводя иммунизацию людей всех возрастных групп, находящихся под угрозой этой смертоносной болезни. Это быстро ограничивает возможности возникновения вспышек болезни, которые могут угрожать этому району и распространяться по всему миру.

Прогресс в ликвидации полиомиелита

В результате напряженной работы число случаев заболевания полиомиелитом типа 1, обладающим наиболее сильным паралитическим действием и способным распространяться, снизилось в 2007 году на 80% по сравнению с данными за этот же период в 2006 году. Каждая из четырех оставшихся эндемичных стран - Афганистан, Индия, Нигерия и Пакистан - делают успехи в борьбе с этой болезнью. Афганистан и Пакистан вместе с ВОЗ и партнерами провели неоднократные, синхронизированные наступления на вирус: только в апреле на протяжении пяти дней в двух странах было вакцинировано 40 миллионов детей. Несмотря на новые значительные вклады в эту кампанию, на ее проведение в 2008 году требуется дополнительно 265 миллионов долларов США.

Остановить туберкулез: итоговые преимущества

В декабре Всемирный банк, ВОЗ и Партнерство "Остановить ТБ" обнародовали фактические данные об экономических преимуществах диагностики и лечения туберкулеза (ТБ). По прогнозам, в странах с самым тяжелым бременем болезни терапия более чем оправдает себя в финансовом отношении, если сравнивать финансовые последствия заболеваемости ТБ с издержками на его диагностику и лечение. Эти хорошие новости последовали за выпущенным в марте Глобальным докладом ВОЗ о борьбе против туберкулеза, по данным которого процентная доля населения мира, страдающего от ТБ, стабилизируется. Основным препятствием на пути дальнейшего прогресса является прочная связь между ВИЧ/СПИДом, смертностью от ТБ и ТБ с лекарственной устойчивостью.

Показатели смертности от кори снижаются на благо детей

По сообщениям ВОЗ и других партнеров из Инициативы по борьбе против кори, за период с 2000 по 2006 годы после проведения массовой вакцинации детей смертность от кори в Африке снизилась на 91%. Замечательные достижения в области общественного здравоохранения привели к снижению смертности от кори во всем мире на 68%. Теперь в центре внимания будут страны Южной Азии, имеющие самые высокие на сегодняшний день показатели смертности от кори.

Пересмотрены показатели по ВИЧ/СПИДу

В ноябре были выпущены более точные данные по глобальным показателям ВИЧ, полученные благодаря более точным оценкам на уровне стран и улучшенной методологии. Данные свидетельствуют о стабилизации процентной доли людей с ВИЧ во всем мире и снижении показателей новых инфекций. Новые данные также привлекают внимание к горячим точкам: почти одна треть случаев новых инфекций и случаев смерти от СПИДа происходит в настоящее время в восьми африканских странах.

www.who.int/ru/