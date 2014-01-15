На достройку корпуса «Охматдета» средства не предусмотрены

На достройку нового корпуса «Охматдета» средства в государственный бюджет 2014 года не заложены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции специалист в области права Александр Пономарев.

По его словам, в прошлом году финансирование строительства нового корпуса «Охматдета» осуществлялось за счет государственной программы.

«На сегодняшний день в проекте бюджета на 2014 год название программы изменено (вписаны только капитальные расходы, распределяемые Кабинетом министров). Отдельной строкой в бюджете финансирование этого современного комплекса «Охматдета» не предусмотрено. Хотя по проекту сметной документации, его строительство должно быть завершено в этом году. В проекте бюджета абсолютно не предусмотрено ни копейки на его финансирование», - отметил Пономарев.

Он сообщил, что финансирование необходимо в сумме 750 млн грн. «Заказчик строительства получил под государственные гарантии свыше 600 млн. грн, проведен тендер на 490 млн. грн, но на завершение строительства не хватает 750 млн. грн. Однако в бюджете этого нет. Будут ли выделены из капитальных расходов средства на финансирование «Охматдета», неизвестно», - сказал Пономарев.