В 2014 году на лекарства для онкобольных детей предусмотрено 58% от потребности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили представители общественных организаций сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Исполняющий обязанности председателя Опекунского совета Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» Анна Гопко отметила, что «в общем фонде в проекте бюджета на 2014 год есть лишь 50 млн грн вместо 121 млн, как это было в 2013 году». «Обеспечение в процентах от потребности достигает лишь 58% и не хватает около 161 млн, чтобы онкобольные дети имели бы стопроцентное обеспечение», - подчеркнула она.

«Нас удивила такая ситуация, потому что в бюджете существенно увеличиваются расходы на милицию, дачи чиновников. На фоне улучшения жизни чиновников и милиционеров. Лекарства для онкобольных детей в 95% - это лекарства иностранного производства, которые очень дорогостоящие», - сказала Гопко.

Учредитель благотворительной организации «Таблеточки» Ольга Кудиенко отметила, что после такого сокращения бюджета ни одна организация в Украине не будет в состоянии покрыть дефицит денег на закупку лекарств.

«50 млн – это менее 20% от потребности всех онкобольных детей, этих денег не хватит даже на недорогие лекарства, не говоря о дорогостоящих. И это лишь для центра онкогематологии «Охматдета», - сказала Кудиенко.

Заведующая отделения онкогематологии НДСБ "Охматдет" Наталия Кубаля отметила, что в Украине ежегодно онкогематологическими болезнями заболевают 500-600 детей. Врач подчеркнула, что это высокие показатели.

«Благодаря регулярному финансированию от государства, благодаря помощи волонтеров мы получаем неплохие цифры – около 80% - для выздоровления наших пациентов. Вылечить таких пациентов можно лишь одним методом – агрессивная химиотерапия. Это – применение современных программ, всех препаратов, которые дают возможность не потерять пациента. Лечение одного ребенка с лейкозом из средней группы риска стоит в среднем (только медикаменты) – около 400 тыс. грн. Если речь идет о пациенте группы высокого риска, эта сумма составляет около 700 тыс. грн. Если это острая миелоидная лейкемия стоимость – 900 тыс. грн - 1 млн грн. В прошлом году, когда мы получали дополнительное финансирование, мы практически могли обеспечить лечение пациента препаратами на 85-90%. И даже тогда мы нуждались в помощи волонтеров», - отметила Кубаля.

В то же время присутствующий на пресс-конференции директор Департамента экономики и ресурсного планирования Минздрава Украины Владимир Дуда опроверг заявления представителей общественных организаций, заявив, что представленные ими расчеты и цифры – преждевременные и необоснованные.

«Это не отвечает действительности. Мы не знаем, какая окончательная цифра будет принята. В прошлом году эта программа имела 2 млрд 118 млн, она распределена на более 20 направлений, из которых на детскую онкологию пошло 215 млн бюджетных назначений общего фонда. На 2014 год мы просили у Кабмина 385 млн грн. Идет недофинансирование не только детской онкологии, но и всех программ. Я могу гарантировать, что уменьшения финансирования по сравнению с прошлым годом не будет. Это я могу сказать точно. Но говорить о каких-то конкретных цифрах без принятия государственного бюджета, нецелесообразно», - сказал Дуда.