Способы предупреждения гриппа

Как не заболеть гриппом — это исключительно вопрос профилактики. Ведь лучше предупреждать болезнь, чем заниматься ее лечением. А грипп — опасный гость: и симптомы неприятные, и осложнения могут быть тяжелые.

Некоторые считают, что уберечься от инфекции практически невозможно. Но это не совсем так. Вот несколько полезных советов, как уменьшить риск заражения в общественном транспорте и других местах, где скапливается много людей.

Отнеситесь к эпидемии максимально серьёзно. Многие люди часто принимают грипп за обыкновенную простуду и не спешат обращаться к врачу из-за нехватки времени или банальной лени.

Сделайте прививку. Эксперты рекомендуют привиться всем, кто старше 6-месячного возраста. Оптимальным временем для проведения вакцинации против гриппа в Северном полушарии является осенний период — с сентября по ноябрь

Заболел - сиди дома. Просты вещи таки спасают жизни. Мы совершают большую ошибку, когда выходим с гриппом на работу. Инкубационный период инфекции, напомним, длится от 24 до 72 часов. Поэтому насморк, чихание, боль в горле, кашель, озноб, слабость, покалывание в костях и мышцах плюс поднятие температуры должны вас насторожить. Думайте не только о собственном здоровье, но и о здоровье коллег.

Ешьте свежие овощи и фрукты не менее пяти раз в день. Помните, что наибольшее количество витаминов, минералов и полезных веществ содержится в зелёных овощах – капусте, горохе, огурцах, шпинате, сельдерее, перцах и брокколи. Пейте больше жидкости. Самые лучшие напитки – обыкновенная вода, свежевыжатые соки, травяные настои. Газировкой и крепким кофе лучше не злоупотреблять. В осенне-зимний период они могут ослабить организм

Так как вирус обычно проникает через слизистую носа, перед выходом из дома создавайте ему «барьер» — смазывайте нос изнутри оксолиновой мазью, борным вазелином или специальным бальзамом.

Старайтесь избегать мест скопления народа. Но как не заболеть гриппом, если выходить из дома все-таки приходится? Возьмите за правило тщательно и часто мыть руки, особенно после посещения общественных мест. Полощите рот — настойкой прополиса, календулы или хлорофиллипта, промывайте нос солевым раствором. Находясь вне дома, не прикасайтесь лишний раз к лицу, носу, глазам, губам — на ваших руках могут быть микробы, оставленные зараженными людьми.

Проветривайте помещение — грипп боится свежего, прохладного и влажного воздуха. Лучше одеться потеплее, но отключить обогреватель и открыть форточку.

Даже если вы будете соблюдать все эти правила, остается вопрос — как не заболеть гриппом, когда многие из окружающих выходят на работу или ведут общественную жизнь в то время, когда они больны? Постарайтесь долго не разговаривать с человеком, если у него есть признаки болезни. Попросите его надеть маску или отправиться домой. Конечно, в дружелюбной форме. На крайний случай носите с собой носовой платок, пропитанный аромомаслами — вещества, содержащиеся в масле лаванды, полыни или пихты помогают убивать микробы.

Как видите, все эти советы достаточно просты. Конечно, их соблюдение потребует некоторого внимания и предусмотрительности, но все же заболеть гриппом гораздо неприятнее, чем, выходя из дому, позаботиться о том, чтобы в сумочке или портфеле были необходимые вещи для соблюдения «техники безопасности».

Если же есть все основания предполагать, что вы все-таки поймали вирус, не откладывайте обращение к врачу: помните, что осложнения гриппа опаснее, чем первые симптомы.

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