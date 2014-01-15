Как укрепить десны и зубы

Проблем с деснами и зубами можно избежать, вовремя организовав за ними правильный уход и заботу.

Улыбка – зеркало души человека и визитная карточка привлекательности каждой девушки. Но как укрепить зубы и десны, чтобы они не были уязвимы перед многочисленными микробами, которые окружают нас ежедневно? В этом помогут несколько простых и полезных советов.

Откажитесь от вредных привычек

Мечтаете о крепких и здоровых зубах? Тогда пересмотрите свои привычки, включая как самые вредные (курение и употребление алкоголя), так и, на первый взгляд, безобидные. К последним относятся частые перекусы сладкими и мучными продуктами, которые повышают кислотность во рту и способствуют развитию патогенной микрофлоры, которая наносит вред зубной эмали и деснам. Если нет сил сдержаться, стоматологи рекомендуют сладкоежкам съедать любимые лакомства за один раз, а не растягивать удовольствие в течение дня.

Ешьте «правильные продукты»

Продукты, богатые кальцием, - обязательная составляющая рациона для здоровых зубов и десен. Поэтому, если вы мечтаете о белоснежной улыбке и крепких зубах, не забывайте о твороге, кефире, молоке и других молочных продуктах.

Морковь – вкусный и полезный корнеплод, который поможет очистить ротовую полость от остатков пищи, а так же укрепит зубы и десны. К тому же, таким же действием на зубы и десны обладает и яблоко.

Для укрепления десен отличным вариантом послужит свежевыжатый сок подорожника или свеклы, которая так же избавит от неприятного запаха изо рта.

Позаботьтесь о гигиене

Регулярная чистка зубов – залог здоровья и красоты вашей улыбки. Кроме того, что зубы надо чистить два раза в день, это следует делать еще и правильно, отводя на процесс около 3-х минут времени, тщательно вычищая все стороны и «закоулки» ротовой полости. Это поможет избавиться от инфекции и остатков пищи, которая притаилась между зубами или на их тыльной стороне.

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