Какие причины потери сознания

При потере сознания человек не реагирует на внешние раздражения (не отвечает на вопросы, покалывания, шлепки).

Причины потери сознания могут быть различными, но все они, как правило, сводятся к одному: острому нарушению мозгового кровообращения. А вот что к нему привело – это уже вопрос следующий.

Потеря сознания причины: эмоции

Внезапная потеря сознания может не иметь особых последствий для организма, а может иметь самые серьезные последствия, все зависит от того, насколько быстро и эффективно была оказана помощь.

Внезапная потеря сознания может случиться при сильном физическом или эмоциональное перенапряжении, в результате употребление лекарственных препаратов, которые уменьшают кровяное давление. При использовании некоторых из этих препаратов давление падает очень резко, что и может спровоцировать внезапную потерю сознания. Возможен обморок у беременных женщин.

Потеря сознания причины: сахарный диабет

Сахарный диабет также может спровоцировать возникновение обморока при резком снижении количества сахара в крови Потери сознания характерны при сердечно-сосудистых заболеваниях и атеросклерозе. В таких случаях просвет сосудов сужен, что мешает нормальному кровоснабжению головного мозга или миокарда.

Потеря сознания причины: ушибы

При падении или ушибе головы происходит сотрясение мозга, от чего может наступить потеря сознания на несколько секунд. В этом случае происходит непосредственное повреждение сосудов головного мозга в результате травмы. Чаще причиной потери сознания является спазм сосудов головного мозга. К спазму сосудов могут привести и заболевания, проходящие с сильным повышением температуры тела.

Потеря сознания причины: новообразования

При перегреве на солнце нередки потери сознания При почечной недостаточности, тяжелых заболеваниях органов дыхания также может случиться обморок. А еще внезапная потеря сознания может сигнализировать о наличии в головном мозге новообразования.

Рекомендуется обратиться к врачу, если у вас часто возникают обмороки или головокружение, слабость, тошнота, бледность кожных покровов. К больному, потерявшему сознание на некоторое время, следует вызвать медицинскую помощь

Если причина потери сознания не состоит в прямой травме, то доврачебная помощь сводится к мерам, помогающим как можно скорее наладить мозговое кровообращение.

Человека в обмороке нужно уложить, приподняв ноги, расстегнуть верхние пуговицы, ослабить сдавливающую одежду, если дело происходит в помещении, обеспечить доступ свежего воздуха. Если человек находится в бессознательном состоянии, его нельзя оставлять одного до того, как подоспеет врачебная помощь.

Обязательно стоит пройти ряд медицинских обследований, чтобы точно установить причину потери сознания, тем самым обезопасив себя от внезапности такой ситуации в будущем или вовремя начав лечение заболевания, вызвавшего неожиданный обморок.

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