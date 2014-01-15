Иммунитет слабеет из-за неправильного питания

"Чтобы улучшить иммунитет, нужно пересмотреть свое питание, - рассказала столичный специалист по натуральной медицине, фитотерапевт Марина Головаха.

По ее словам, иммунная система очень часто истощается, потому что борется с ненужными продуктами.

"Если пациент ест то, что ему не подходит, организм пытается защититься. Например, все считают, что лимон полезен, а желудок этого человека его не переваривает. Эти продукты для него невкусные. Если он все равно их ест, появляется аллергия - вздутие и другие реакции".

"Чтобы знать, что кушать, нужно сдать анализы. Если у человека в анализе кала много мышечных волокон, то мясо ему не подходит. Вместо говядины может подойти курица или просто надо меньшую порцию".

Советует не есть и не делать лишнего.

"Если работа в радость - мы ??тратим втрое меньше энергии. И не надо себя подхлестывать гинкго билоба или эхинацеей. Если тихо ненавидеть свою работу и насиловать себя на каждом шагу, то трудно, потому что человек воюет сам с собой. Наша задача - перестать воевать с собой".

Люди, особенно в столице, тратят много энергии. Начинают пить элеутерококк или эхинацею.

"Месяц побегает бодрый, а затем истощает организм, работоспособность падает. Человек становится зависимым, повышает дозы. Не надо себя вводить в состояние постоянного цейтнота. Если организм говорит, что больше не можешь - иди отдохни, расслабься, поешь. Невозможно выпить пять таблеток, потом десять часов работать, три часа сидеть в интернете и быть при этом бодрым, красивым и работоспособным".

Пить лекарства для повышения иммунитета без назначения врача нельзя.

"Их прописывают при лечении хронических вирусных инфекций. Иммунологи делают тест на эффективность. Берут пробу иммунитета, проверяют какой препарат действует, и назначают его. Тогда организм не тратит лишних ресурсов. У каждого человека есть свой запас антител, защищающих организм. Когда человек месяцами пьет эхинацею, то тратит все резервы. Когда приходит инфекция - ему нечем защищаться, потому что закончились все белковые запасы.

Зачастую люди слабеют из-за отравления организма токсинами. Надо их вывести и перераспределить нагрузку. Если недомогание повторяется, нужно пойти к терапевту. Причиной может быть хроническая вирусная инфекция, глисты и даже онкология".

gazeta.ua