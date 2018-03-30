А есть ли в Украине медицина?

Принято считать, что здоровье нации на 70% зависит от объективного состояния той среды, где она обитает, и лишь на 30% от уровня развития системы здравоохранения. Это справедливо только для тех наций, где здравоохранение имеет «человеческое лицо», то есть настолько развито, что по настоящему лечит, а не делает вид, притворяясь лечебным учреждением или санаторием, а «больше двух недель на койке по приказу полупьяного начальства» не имеет права держать больного…

В ответ на справедливые упреки (и обвинения даже) народа – дайте нам достойную диагностику и лечение – народный гнев отфутболивается врачами-чиновниками, которые ближе двух метров к больному не подходили: в вы не курите, а вы не пейте, а вы живите в домах, где высота потолков не менее 3,75 метра, а вы не делайте опасный секс, а вы не живите в городах, где уровни вредных веществ в воде, воздухе, почве и растениях в тысячи раз превышают предельно допустимые нормы... Тогда, мол, мы будем вас хорошо лечить после правильной диагностики…

Народ мрёт, как мухи, сейчас смертность уже в 2 раза превысила рождаемость. Такими темпами уже не вымирает ни одна нация в мире, кроме, пожалуй, Судана. Но там саранча может сожрать за несколько часов всю зелень страны, и война бесконечная… А в Украине самый толстый и плодородный черноземный слой на Земной шаре… и нет никаких военных действий…

НЕТ ВРАЧЕЙ

Не в том смысле, что их мало или не хватает, а в том что весь этот СБРОД в белых халатах НЕ ЕСТЬ ВРАЧИ.

Приезжающие специалисты по организации здравоохранения приходят в тихий ужас. Они свежим и непредвзятым взглядом определяют ситуацию – в стационарах царит атмосфера страха. Больные боятся врачей, врачи не просто боятся больных, они их НЕНАВИДЯТ.

Спасти положение может только ЕДИНОВРЕМЕННАЯ и абсолютно НЕЗАВИСИМАЯ сертификация. До 70% врачей, которым разрешена самостоятельная деятельность, должны быть лишены этой привилегии НЕМЕДЛЕННО. Только перевод их в статус помощников врачей даст им стимул к ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ.

НЕТ МЕДИЦИНСКИХ ШКОЛ

Большинство врачей носят это гордое имя ФОРМАЛЬНО, наподобие стетоскопа на шее, чтобы их в мелькании белых халатов отличали от медсестер и санитарок.

Медицинские ВУЗы не дали им настоящих и САМЫХ элементарных знаний для практической деятельности – врачи не знают, как общаться с БОЛЬНЫМИ, и у них нет знаний медицинской науки.

Обучение в «УНИВЕРСИТЕТАХ» - это просмотр кинофильма «Парк юрского периода»,

где старина глубокая с возродившимися химерами и чудищами «ещё той медицины» на пальцах и «в два притопа, два прихлопа» шесть лет в одно ухо влетает, в другое вылетает.

Если студент заплатил за начало «учебы», то уж в обязательном порядке ОДИПЛОМИТСЯ и пополнит массу ничего не понимающих. Дипломы выдаются обязательно всем, доползшим до государственных экзаменов.

ГОСУДАРСТВЕННЫМ экзамен, где заранее известны все вопросы, и которые от какой-то цифры в условных единицах стоит СВОЁ (пятерка – 1 УЕ, четверка – 0,7 УЕ, тройка – 0,3 УЕ), можно назвать только в болезненном или похмельном состоянии. НЕЗАВИСИМОЙ проверки нет и не может быть, так как все связано и «смазано»: кто не приедет из вышестоящего учреждения проверять, тот и «сыт, и пьян, и нос в табаке».

А вот в США для всех медицинских школ экзамен един и проводится даже не в стенах выпускающего учебного заведения. Преподавателям не только не разрешается присутствовать во время экзамена НА ВРАЧА их студентов, они просто не знают, в какой части страны будут их «студентов мучить». Попробуй кто-либо из них лишь поинтересоваться географией экзамена, ближайшие 10 (!) лет до преподавательской кормушки ход будет закрыт. Тестовые вопросы экзамена привозятся на бронированных автомобилях, а результаты ответов охраняются не хуже Форта Нокса (золотой запас США).

НЕТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Трещали на весь мир - у нас лучшая система ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ врачей, только у нас, и нигде больше, есть широкая сеть институтов для этого.

Всё у нас не так, как у Й-И-Х: в журнале открыл раздел СМЕ (повышение квалификации), прочел статейку, ответил на тестовые вопросы, послал (за деньги, для нас – хорошие) по адресу или через Интернет, и ожидай пока компьютер подсчитает «кредиты». Накопишь какое-то нужное число таких кредитов – становишься на какую то ступеньку более квалифицированным.

Разве так можно? А где же лекции, а где же семинары, а где же живое общение молодых врачей с корифеями ПЕРЕДОВОЙ СОВЕТСКОЙ НАУКИ?

А проще сказать, как путем дистанционного обучения можно получать «НА ЛАПУ» обучающего из рук обучаемого? Конвейерный метод ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, когда каждые пять лет врач ПРИНУЖДАЕТСЯ под страхом увольнения за свой счет ехать

далеко от места работы, носит формальный характер. Главный принцип: «пришел – отметился – получил». Результата нет, но главное НЕ РЕЗУЛЬТАТ, главное УЧАСТИЕ…

В проигрыше от такого с позволения сказать повышения остается как сама врачебная квалификация, так и больные, от которых уехал врач НА УЧЕБУ.

ДЕНЬГИ

Нет денег у нас на медицину, не дает нам государство быть здоровыми, мы хотим дешёвой медицины и так далее.

Государство – это мы (не Наполеон, а «ты, он, она – вместе целая семья). Это надо не забывать. Мы позволили, чтобы нас ограбили, значит, сами виноваты, что денег нет, и на медицину, в том числе… Ну, это все обсуждать, как говорится, не медикам и не кухаркам.

В МЕДИЦИНЕ ДЕНЕГ ДОСТАТОЧНО, надо, во-первых, знать, как их правильно тратить, а во-вторых, иметь хороший мониторинг, кто, сколько и каким способом украл государственных денег от БОЛЬНЫХ и надежно их разместил в своих безразмерных карманах.

Куда уходят наши с вами деньги, можно сказать по деятельности тех, кто громче всех кричит об их нехватке. На всех ГЛАВВРАЧАХ, НАЧАЛЬНИКАХ ГОР, РАЙ и ОБЛЗДРАВОВ «шапка горит»: они получают «откаты» со всего, что ПРОДАЕТСЯ в медицине – лекарств, лечебного и диагностического оборудования, кроватей, столов, стульев. Если частнопрактикующий врач покупает непосредственно на фирме какое-либо оборудование, то оно ему стоит иногда не в 2, а более раз дешевле. Потому что, ЗАХРЕБЕТНИКИ вымирающего населения «накрученную» половину стоимости делят между собой

В больницах у нас лежат долго, но совершенно без толку. Санаторное лечение – это атавизм и отрыжка системы Семашко поддерживается в уже абсолютно безнадежном состоянии.

ЕСТЬ ЛИ СВЕТ В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ?

Системы здравоохранения у нас нет. Непонятная система, которую с гордостью в сердце воры и бандюги в законе от медицины, сидящие в руководящих мягких креслах, называют именем Семашко, есть скопище каких-то полуразрушенных зданий с хламом вместо оборудования внутри.

Есть ОБЛ, ГОР, РАЙЗДРАВЫ, есть МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, но нет и не скоро будет у народа то, что эти ПРИХЛЕБАТЕЛИ наших с вами поминок называют ЗДОРОВЬЕМ.

Когда «же я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям!» Мы привыкли, что утрированная знаменитой бардовской песней ситуация уже давно не воспринимается будто весь наш народ «В БРЕДУ». Никто не идет официальным путем в учреждения-пристанища НЕДОУЧЕК. Мы начинаем искать через знакомых, «через ЗАВСКЛАД, через ДЮРЕХТОР МАГА-З-З-ИН» так называемого «хорошего врача». Затем платим, платим и платим… И, наконец, весьма пристойно и без всякого унижения достоинства выбираем для своего родного и близкого «ЕВРОГРОБ» и церемонию отпевания по средствам….

Есть ли хорошие врачи и больницы в Украине? Есть, но это исключение, а не правило.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения жить в Украине к 2030 году будут не более 30 миллионов человек…

Эмиль Пик, врач.

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