Мороз может стать причиной инфаркта

Людям с больной сердечно-сосудистой системой нельзя выходить на мороз.

Об этом предупреждает кардиолог Ольга Бобровская.

"У таких больных спазмированные сосуды. Когда они выходят на мороз, сосуды от холода еще больше сужаются. Человек начинает задыхаться, сердце колет. Это приступ стенокардии. Может закончиться инфарктом", - отметила врач.

Критическая температура для сердечников начинается с 5 градусов мороза. Если дует ветер, холод перенести еще труднее.

Ольга Бобровская говорит, что, как только наступает зима с морозом, количество обращений увеличивается на 25%.

gazeta.ua