Как научиться рано вставать

• Не превращаться в «жаворонка» слишком быстро. Постепенный подход даст лучшие результаты. Первый раз пробуждаемся на пятнадцать минут раньше, чем обычно. Закрепляем результат несколько дней. Потом опять сокращаем время утреннего сна, пока не достигнем намеченного времени утреннего пробуждения.

• Постепенно вырабатывать привычку рано ложиться спать вечером. Даже если не хотим спать, то все равно ложимся и читаем в постели.

• Ставим будильник в труднодоступные места, подальше от кровати. Издеваемся над собой так, чтобы выключить его можно было, только встав на ноги. Проверено. Эта фишка работает.

• Подавляем искушение юркнуть обратно в постель. Наоборот, мы мужественно преодолеваем трудности. Идем в туалет, умываемся, принимаем душ, делаем прическу. К этому моменту окончательно просыпаемся.

• Намечаем себе на утро очень важные дела. Чтобы была причина и мотивация рано встать.

• Преодолевать трудности жизни в виде раннего пробуждения тяжело. Поэтому назначаем себе за это награду. Это может быть шоколадка к кофе или интересное чтение, или еще что-нибудь хорошее.

Больше способов превращения в ту, кто рано встает, я не нашла. Но начала вставать раньше. Не всегда это легко. Я не сдаюсь уже целый месяц. Чаще всего раннее пробуждение мне очень нравится. Я стала больше успевать. Настроение по утрам – прекрасное. Больше времени остается на вечерний отдых и чтение книг.