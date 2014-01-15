Идеальное время утреннего подъема

С трудом просыпаетесь по будильнику? Узнайте, в какое время лучше всего вставать с постели, чтобы сохранить здоровье и бодрость духа на долгие годы. Читайте нашу статью!

С 4 до 5 утра

Просыпаясь в этот промежуток времени, вы получите небывалый заряд оптимизма и положительной энергии. Все дело в том, что с 4 до 5 утра все живые существа на Земле пребывают в состоянии благости и радости. Именно поэтому столь ранний подъем принесет вам энергию, бодрость и хорошее настроение. Это время также благоприятно для молитв и медитаций.

С 6 до 7 утра

Пограничное время, просыпаться в которое уже не так хорошо, но еще и не совсем плохо. Если вы встаете с 6 до 7 утра, то будете чувствовать себя в целом неплохо, однако вам будет недоставать выносливости и психической прочности. Возможно, вы начнете раздражаться по мелочам или конфликтовать с близкими.

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С 7 до 8 утра

Время суеты и нервозности. Просыпаясь в это время, вы будете всюду опаздывать, суетиться и нервничать. С физической точки зрения вы постепенно начнете замечать снижение иммунитета, проблемы с пищеварением и артериальным давлением.

С 8 до 9 утра

Если вы ежедневно просыпаетесь в это время, вашими спутниками вскоре станут лень и нерешительность. Жизненные ситуации будут казаться вам неразрешимыми, и вы не сможете посмотреть на свои проблемы под другим углом. Вслед за психоэмоциональными проблемами придут и физические. Ослабленный иммунитет станет частенько напоминать о себе простудами и не слишком хорошим самочувствием.

С 9 до 10 утра

Подъем в столь позднее время, которое и утром-то назвать можно только с натяжкой, чреват болезнями и преждевременным старением организма в «букете» с различными нарушениями нервной системы.

sunny7.ua