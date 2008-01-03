2008 год объявлен Годом здоровья

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО объявил 2008 год в Беларуси Годом здоровья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы белорусского государства, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил в новогоднем обращении к белорусскому народу.

«Самое главное – это здоровье людей. Поэтому 2008 год будет объявлен в Беларуси Годом здоровья. В самом широком смысле этого слова: здоровья человека, семьи, общества и страны. Усилия надо направить на развитие медицины, образования, спорта, формирование здорового образа жизни и культуры взаимоотношений, на защиту экологии и нравственных ценностей», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси отметил, что в 2007 году в стране увеличилась рождаемость. «Я хочу от всего сердца поблагодарить наших прекрасных женщин, матерей за этот бесценный подарок. Вы даете жизнь не только детям, но и своей стране. Низкий вам поклон! Просто замечательно, что становится почитаемым и престижным иметь в семьях трех и более детей. Уже сегодня мы достигли уровня рождаемости, который прогнозировался лишь на конец текущей пятилетки. Это значит, что родители верят в будущее своих детей и будущее Беларуси», – считает он.

А.ЛУКАШЕНКО также заявил, что в 2008 году страна продолжит «стремительное движение вперед». «Конечно, государство – не Дед Мороз, который может приносить подарки и раздавать обещания. Понятно, что и в следующем году будет немало проблем и трудностей. Но страна продолжит стремительное движение вперед. Мы существенно увеличим строительство жилья. По-настоящему возродим малые города и села, сделаем все, чтобы в них людям жилось не хуже, чем в столице. В следующем году должен быть окончательно завершен процесс дебюрократизации. Это своего рода экзамен для всех органов власти. Государство обеспечит рост зарплат, пенсий, стипендий», - подчеркнул глава Беларуси.

В то же время, Президент Беларуси считает, что 2007 год был самым сложным в истории государства.