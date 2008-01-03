Лук эффективное средство от простуд и ангины

Лук является прекрасным профилактическим средством от гриппа, насморка, воспаления горла, помогает во время кашля. В частности, кашель достаточно успешно лечит луковый сироп: отварить 100-120 г мелко нарезанного лука в 250 г воды на протяжении 5-10 минут, процедить. Добавить 10 чайных ложек сахара и варить на малом огне до состояния сиропа. Принимать 2-6 чайных ложек в день. В случае гриппа или насморка, и с целью профилактики во время эпидемии респираторно-вирусных заболеваний натрите на мелкой терке луковицу и дышите подольше над луковой кашкой. Можно также завернуть свеженатертый лук в марлю и вложить тампоны в ноздрю. В этот период нужно также побольше есть лука. Чтобы убить бактерии в роте, достаточно пожевать лук на протяжении 3 минут.