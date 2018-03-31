Ароматерапия — "волшебство" укрепления здоровья

О лечебных средствах эфирных масел знали еще древние. Так, в своих научных трудах персидский лекарь Авиценна (X-XI вв.) описал эфирные масла более 800 растений, их действие на физическое и психическое здоровье человека, его настроение. Эфирные масла обладают не только приятным запахом, но и высокой биологической активностью, целебными свойствами. Ароматерапия – надежный помощник в укреплении здоровья.

Целители древности не сомневались в том, что с помощью эфирных масел можно решить массу косметических неприятностей и проблем со здоровьем. В XX веке искусство ароматерапии, наконец, признала и официальная медицина. Более того, это древнее искусство теперь в обязательном порядке изучают студенты медицинских учебных заведений во Франции.

Власть факта

Наше настроение напрямую связано с запахами, которые мы вдыхаем. Например, аромат кофе и свежей выпечки моментально поднимает настроение, а у особо чувствительных людей даже вызывает легкую улыбку. Но есть и другие примеры: согласно исследованиям американских ученых, запах хлора человек всегда ассоциирует с больницей и, вдыхая его, испытывает сильный стресс. Поэтому в Америке все медицинские учреждения обрабатывают препаратами с добавлением душистых эфирных субстанций.

Эфирное масло, как никакое другое средство, может в считанные секунды изменить психо-эмоциональный настрой человека: взбодрить его или, наоборот, успокоить. Некоторые виды аромамасел даже стимулируют креативность. Американские ученые провели эксперимент с участием 500 человек. Людей попросили нарисовать все, что им заблагорассудится, затем вдохнуть ароматы хвойных и цитрусовых масел, и вернуться к рисованию. Что интересно, после сеанса ароматерапии испытуемые использовали больше ярких оттенков, их работы были более фантазийными и креативными.

Разбудить творческий потенциал также помогут бергамот, майоран и розмарин. Эти растения не только любимые французами приправы к мясу, но и мощные антидепрессанты.

Зимняя аптечка

В зимнее время древние средства из арсенала “ароматной” аптеки становятся особенно востребованы.

От насморка спасут эфирные масла базилика, герани, корицы, шалфея и мускатного ореха. Вдыхайте их перед выходом на улицу. Наполните окружающее пространство ароматами цитрусовых. Масла этих солнечных фруктов прекрасно зарекомендовали себя как мощное обеззараживающее средство и мягкий антидепрессант.

Ярко выраженным противовоспалительным эффектом обладают масла чайного дерева, имбиря, сандала, гвоздики, шалфея, сосны.

Надежные помощники в борьбе с простудой и всеми видами кашля – лимон, эвкалипт, мирт, ладан, чабрец, анис, кипарис.

Если вы охрипли и, тем более, у вас ларингит, помогут эфирные масла лаванды, розы, шалфея.

В случае простуды и гриппа используйте аромомасла бергамота, сосны, ели и кедра, мяты, фенхеля, аниса, лаванды, ромашки.

Для здорового желудка

В век фаст-фуда редкий житель мегаполиса может похвастаться здоровым желудком. Особая группа риска – целеустремленные карьеристы, офисные работники, которые жертвуют регулярным приемом пищи в угоду высокой производительности труда. Обед? На это просто нет времени, ведь шеф ждет от вас срочный отчет. И так каждый день.

На помощь опять приходит аромотерапия. Спазмы и колики в желудке и кишечнике снимут бергамот, вербена, анис, фенхель, ромашка, роза, сосна. От изжоги спасут шалфей, лимон, мята. Чувство тяжести в желудке уберут ароматы аниса, имбиря, муската, можжевельника и душицы.

Секрет ослепительной улыбки

Болят зубы? Не торопитесь глотать обезболивающее. Лучше воспользуйтесь рецептами нашей душистой аптечки.

При воспалении десен помогут: лимон, шалфей, кедр, ель. Зубную боль утихомирят ароматы гвоздики, герани, муската и можжевельника.

После того, как боль уйдет, найдите в себе силы и запишитесь на прием к стоматологу. Помните: от здоровья зубов зависит не только ваше душевное благополучие, но и, как минимум, здоровье пищеварительного тракта.

Секрет хорошего настроения

Эфирные масла используют и для психоэмоциональной коррекции. Например, в случае переутомления достаточно вдохнуть ароматы вербены, герани, грейпфрута. Улучшить память помогут лимонник, мелисса, грейпфрут. Чрезмерно раздражительного человека успокоят эфирные масла душицы и ванили, лаванда, нероли и мандарина. При бессоннице показаны жасмин, иланг-иланг, мирра и сандал, а в случае депрессии – роза, пихта, мята, шалфей.

Способ применения

Эфирные масла сами по себе очень концентрированный продукт, поэтому использовать их надо, смешав с каким-то нейтральным базовым маслом (при нанесении на кожу) или с водой.

Несколько капель эфирного масла можно добавить в ингалятор, в ванну с горячей водой, в аромакурильницу или… взять с собой на работу. Для этого купите стильный аромамедальон в виде керамической амфоры, капните на дно несколько капель нужного масла и наденьте на шею. Периодически вдыхайте целебный аромат.

Есть и другой способ. Крупную морскую соль сбрызните эфирными маслами, после чего насыпьте получившееся “лекарство” в небольшую коробочку. Подойдет жестяная упаковка из-под жевательных пастилок или монпансье.

Правила хранения

Эфирные масла отличаются повышенной чувствительностью к свету, поэтому их необходимо хранить в темном месте, в пузырьке из коричневого или синего стекла при комнатной температуре. Срок годности аромамасел достигает трех лет. Исключение – цитрусовые, они “живут” не больше года.

Правильно подобранные эфирные масла, как мы уже говорили, помогут обрести спокойствие, снять стресс, повысить концентрацию внимания, зарядить энергией. При выборе аромата доверяйте своим предпочтениям. Поскольку, согласно науке ароматерапии, каждый запах “отвечает” за определенные органы и эмоции, ваше тело само определит, что ему нужно в данный момент.

Лариса Ловцевич,

врач восстановительной медицины

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