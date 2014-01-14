В Минздраве рассказали о младенческой смертности
Открыто 12 перинатальных центров
В Украине снизились показатели младенческой и материнской смертности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила начальник Управления материнства, детства и санаторного обеспечения Министерства здравоохранения Украины Алена Терещенко.
Ссылаясь на оперативные данные, Терещенко проинформировала, что на конец 2013 года показатель младенческих потерь в возрасте до года составляет 7,9 на одну тысячу рожденных живыми (против 8,6 в 2012 году).
"Украина приблизилась к показателям Еврорегиона – 11,6 на 100 тысяч рожденных живыми против 13,1 в 2012 году. С начала реформы медицины показатель смертности снизился на 21%. Следовательно, по младенческой и материнской смертности Украина приблизилась к странам Еврорегиона», - сказала Терещенко.
В ходе мероприятия отмечалось, что на протяжении 2012-2013 годов в Украине было открыто 12 перинатальных центров третьего уровня.