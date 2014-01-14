Завтра в Украине будет идти мокрый снег

Завтра, 15 января, в западных областях Украины будет облачно с прояснениями, утром и днем пройдет мокрый снег и дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура ночью на западе будет составлять 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

На остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков, лишь днем на крайнем севере местами пройдет небольшой мокрый снег. Температура ночью 3-8° мороза, в восточных и Сумской областях до 10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге 4-9° тепла, в Крыму до 12°.

На дорогах страны местами гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, днем в южной части местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области существенных осадков не предусматривается. Лишь днем в северных районах Киевской области возможен небольшой мокрый снег. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В г. Киеве температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.