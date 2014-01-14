Как справиться с угревой сыпью

Для борьбы с угревой сыпью и жирным блеском подойдет маска с овсяной мукой (для жирной и комбинированной кожи): приготовьте смесь из овсяной муки (можно размолоть овсяные хлопья) 2 ст. ложек и меда 1 ст. ложки, добавьте яблочный уксус 4 ст. ложки и нанесите маску на очищенную кожу минут на 20-25. Для достижения результата проведите курс из 8-10 процедур.

Для питания и тонизирования нормальной, а в особенности сухой кожи воспользуйтесь рецептом маски со сметаной: перемешайте желток со столовой ложкой меда и 2 ст. ложками сметаны, добавьте 1 ст. ложку яблочного уксуса. Эффективный курс должен состоять из 8-10 процедур.

Омолаживающие маски

• Очищенный свежий огурчик натереть на мелкой терке и смешать с 3 ст. ложками нерафинированного подсолнечного или оливкового масла, добавить желток и чайную ложечку яблочного уксуса. Маску наносить и на область шеи, держать минут 20. Кстати, маска отлично омолаживает и кожу рук, время воздействия 10-12 минут. Проводите курсом – 8-10 процедур.

• А для того, чтобы взбодрить кожу лица подойдет следующий вариант экспресс-омоложения: во взбитое яйцо добавить по чайной ложечке меда и яблочного уксуса. Нанести на лицо и шею. Длительность процедуры 15 минут.

П илинг для кожи: смешайте по 1 ст. ложке меда, мелкой соли и яблочного уксуса, смесью аккуратно массируйте кожу по массажным линиям не более 2-х минут. Курс – 8-10 процедур.