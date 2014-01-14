Застолье нужно начинать с овощей

Как не поправиться за праздники - очень актуальный вопрос для многих людей.

Согласись, обидно и просто недопустимо в течение длительного времени, например Великого поста, вести здоровый образ жизни и заметно похудеть, а затем за неделю праздников свести на нет все свои труды. С другой стороны, веселье и пиршество с богатым столом и необыкновенно вкусными блюдами - жуткое искушение, противостоять которому так трудно! Потому вопрос, как не поправиться за праздники, для многих далеко не праздный.

Как не поправиться за праздники - правила до застолья

Настрой себя на то, что праздничное застолье - это, прежде всего пир души, а не живота. И ты идешь туда ради общения, а не за тем, чтобы наесться. Подготовься к нему заранее, взяв с собой сборник анекдотов или развлечений для друзей.

В череде многочисленных застолий попробуй устроить себе тематические дни. Т.е. сегодня из тяжелой пищи выбирай только мясные блюда, завтра - рыбу, послезавтра - выпечку. Таким образом, ты снизишь вероятность съесть лишнее.

Перед тем, как садиться за богато накрытый стол, обязательно заранее немного подкрепись. Если за полчаса до основного банкета ты съешь овсяную кашу или пару ложек обезжиренного творога или йогурта, этого будет вполне достаточно, чтобы перебить аппетит и немного подготовить желудок.

Также можно обмануть желудок и тем самым убавить аппетит, наполнив желудок жидкостью. Выпей за полчаса до еды стакан чая, бульона или даже простой воды.

Согласись, что контролировать себя в период всеобщего длительного празднования очень сложно, ведь набор веса происходит постепенно и незаметно глазу. Но вот измерительные приборы не обманешь. Поэтому перед тем, как сесть за стол, взвешивайся, а также измеряй талию сантиметром (или любимыми брюками), а затем сверяй с послеобеденными результатами. Поверь, это серьезный стимул ограничить себя от лишнего кусочка!

Если ты хозяйка застолья или же если идешь в гости - в любом случае обеспечь себе варианты безопасных блюд. На фоне высококалорийных и жирных деликатесов пара твоих легких блюд будут весьма уместными. Подойдут овощной или фруктовый салатик, можно с добавлением отварной курицы, запеченные баклажаны, кабачковая икра, соления, телятина и нежирная рыба. На десерт вместо сдобы лучше употреблять фрукты или сыр.

Как не поправиться за праздники - советы за столом

Начинать застолье лучше с овощей. Отдавай предпочтение салатам, заправленным маслом, а не майонезом, а также с минимальным количеством разнородных компонентов. Разумеется, не стоит есть хлеб. Разнообразные острые приправы и соусы заметно повышают аппетит.

Постарайся сразу наполнить свою тарелку всеми блюдами, которые ты планируешь попробовать. Ведь еда, которая появляется на тарелке по очереди, по чуть-чуть, не так впечатляет, как весь объем сразу!

Не налетай с жадностью на еду. Жуй медленно и тщательно, наслаждаясь вкусом, а не количеством. И помни, что для насыщения организму нужно примерно 20 минут. А для тебя в это время главное - удержать свою "крепость", не сдаться и не переесть.

Каждый съеденный жирный и калорийный кусочек компенсируй двумя такими же по размеру порциями здоровой пищи. Так ты и насытишься быстрее, и попробуешь "вкусненькое".

Выбирай правильный напиток. Наилучшим считается сухое вино или шампанское, потому что они способствуют пищеварению и улучшают обмен веществ. Крепкое спиртное содержит больше калорий, разжигает аппетит, а еще притупляет твою бдительность. Также не бойся разбавлять алкоголь водой или соком.

Как не поправиться за праздники - после застолья

Подыши свежим воздухом, соверши прогулку, подвигайся. Еще лучше поиграть с гостями в активные игры, потанцевать, в крайнем случае - поискать подходящее живописное место для фотосессии. Даже небольшое физическое напряжение способствует сжиганию лишних калорий.

Сделай своему организму разгрузочный день. Это не означает голодание, а просто облегченный завтрак, включающий хлеб грубого помола с отрубями или кефир, или овсяную кашу, или фрукты, но ни в коем случае не продолжение банкета. Также будут полезными и низкокалорийными отварная рыба, каша с растительным маслом, зеленый салат, йогурт, натуральные соки.

И обязательно добавь в свой "рацион" физические упражнения.

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